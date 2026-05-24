Muere una mujer de 37 años en Sanxenxo al ser atropellada por un coche cuando iba con su niña en brazos

Equipos de emergencia corren hacia el lugar del atropello ocurrido en Sanxenxo. ADRIÁN BAÚLDE

Una mujer de 37 años murió en la tarde de este domingo en Sanxenxo al ser atropellada por un turismo que se salió de la carretera. La mujer llevaba en los brazos a su niña, de corta edad, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, aunque en principio sus heridas no revisten gravedad. El servicio de Emergencias de Sanxenxo recibió la alerta de que se había producido un atropello en la carretera PO-308, a su paso por Areas.

Según las informaciones recabadas por La Voz, el conductor de un vehículo que circulaba por esta carretera, que une Pontevedra y Sanxenxo, perdió el control del coche por causas que hasta el momento se desconocen y arrolló a tres personas. El accidente se produjo a la altura del restaurante A Postiña. Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente equipos de los bomberos de Sanxenxo y agentes de la Policía Local del mismo municipio, así como personal sanitario.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Un coche se sale de la vía en Sanxenxo y arrolla a tres personas La Voz

La mujer de 37 años era la que tenía heridas de mayor gravedad, por lo que fue atendida inmediatamente. Sufría una parada cardiorrespiratoria y los equipos de emergencias intentaron reanimarla durante unos veinte minutos. Sin embargo, no se pudo hacer nada por su vida y murió allí mismo. Su hija, de corta edad, que iba en sus brazos sufrió heridas en la cabeza. Otra mujer sufrió una crisis de ansiedad, pero no necesitó asistencia médica, al menos en el lugar. En la zona se vivieron escenas de enorme tensión y dolor.

Durante todo el operativo el tráfico tuvo que ser cortado por completo, aunque dado el lugar donde se produjo el siniestro se pudo desviar la circulación por rutas alternativas.