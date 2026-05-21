El viaje a Barcelona y Sevilla que puede cambiar la vida a cinco estudiantes de Poio
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Olalla, Marián, Ihan, Josué y Shafira estuvieron en institutos de barrios como el de La Mina o las Tres Mil Viviendas y conocieron a alumnos muy distintos que les contagiaron su motivación: «Ahora tenemos más ganas de estudiar»04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A los 14, 15 o los 16 años, sentirse parte de un grupo lo es todo. O casi todo. Así que cuando uno se percibe distinto o solo por el motivo que sea, bien por