Pintadas vandálicas en el parque infantil de Poio que recuerda a Cristóbal Colón

La pintada en la réplica de la carabela Santa María en el parque de Ánkar, en Poio M.G.

Los vecinos de la zona del parque infantil de Ánkar, en Poio, se llevaron una desagradable sorpresa este domingo por la mañana cuando se descubrió que la réplica de la carabela Santa María, que recuerda el primer viaje de Cristóbal Colón a América y que es una pieza fundamental de área de juegos, había sido objeto de un acto vandálico con una pintada de grandes dimensiones. El mensaje, con faltas de ortografía, está en uno de los costados del barco: «america xa existía non foi descubrimento foi un xenocidio». Poio es un municipio que defiende la hipótesis de que el navegante del siglo XV nació en el lugar de Portosanto, en este concello, donde incluso existe un Museo de Colón y una fiesta multitudinaria en Combarro que se iba a celebrar este fin de semana pero que se dejó para el siguiente por causa del mal tiempo. Hasta ahora no habían aparecido pintadas de este estilo en este entorno.

El alcalde de Poio, el popular Ángel Moldes, condenó este acto vandálico, añadiendo que además en el caso de este concello no tiene sentido. «Para nosotros es lamentable. Es un espacio infantil, un parque que por suerte desde su inauguración tuvo un éxito increíble siempre», resaltó el regidor. Este parque está ubicado en uno de los barrios más poblados del municipio y siempre está muy concurrido por los niños y sus familias, siendo el barco una de sus mayores atractivos desde su inauguración hace unos meses.

Ángel Moldes añadió: «No tiene ningún tipo de explicación este tipo de pintadas incluso con connotaciones ideológicas. Yo creo que no se va a conseguir nada con una pintada de este tipo y yo pienso que se equivocan porque al final Poio es un concello donde existe una convivencia plena». Recalcó el alcalde que el Ayuntamiento, «sin ningún tipo de problema celebramos el Día de Galiza Mártir con un gobierno que tiene mayoría absoluta del Partido Popular, donde se hacen homenajes a antiguos concelleiros del BNG y no existe ningún problema porque se entiende que hay que valorar su aportación a la vida y crecimiento de nuestro Concello. Creo que los cobardes que aprovechándose de la oscuridad y del anonimato hicieron este tipo de pintadas se equivocan porque para nada representan lo que es el Concello de Poio».

El alcalde afirmó que ahora se está valorando cómo actuar para que el parque vuelva a lucir como estaba antes del acto vandálico. La única pintada es la que está en el costado del barco. «Habrá que ponerse en contacto con la empresa, valorar si hay que quitar todas las tablas o ver qué se puede hacer para corregir todo esto. Y no quiero quedarme solo en el coste económico del propio acto vandálico, sino insistir en que no tiene sentido este tipo de pintadas cuando en Poio todo el mundo está identificado con el Museo de Colón, con un poco todo lo que representa y no tiene ningún tipo de sentido esa pintada en un espacio de convivencia familiar».