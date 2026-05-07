SOS Balaustrada, sobre Silgar: «No vamos a consentir que se quite ni una sola piedra»

La polémica envuelve la intervención prevista en la balaustrada del tramo final de Silgar, en Sanxenxo CAPOTILLO

El malestar entre los vecinos de Sanxenxo a cualquier cambio sustancial en los últimos 120 metros lineales de la balaustrada del paseo de Silgar, en el tramo más próximo a punta Vicaño, se mantiene. El portavoz de este nuevo colectivo, SOS Balaustrada de Piedra, Rafael Quintía, explicó su desconfianza hacia las declaraciones del alcalde, Telmo Martín, que el pasado martes anunció que no se va a retirar la balaustrada, sino que lo que se va a hacer es colocar encima una barandilla de acero inoxidable.

Quintía mostró su recelo hacia las intenciones del gobierno local y no se cree del todo las afirmaciones del regidor. «Si Telmo Martín quiere zanjar de verdad el asunto, que diga que ese expediente de contratación ya no está en vigor y que lo sustituya por otro», manifestó el dirigente vecinal, que también insistió en que el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también defendió la obra que este colectivo cuestiona.

Señaló el portavoz de SOS Balaustrada de Piedra que la explicación del regidor el martes fue «que ese expediente de contratación seguía vigente y lo que ese expediente dice es que se va a sustituir la balaustrada de piedra por una baranda de acero inoxidable». Así que, en opinión de Quintía, el alcalde debería de dejar de acusar a sus críticos y realizar el cambio de la licitación para poner fin al conflicto. «Lo que tiene que hacer el alcalde es decir que ese expediente de contratación se va a modificar quitando de ahí ese párrafo». SOS Balaustrada de Piedra no se opone al adecentamiento de este entorno mirador, pero sí a su sustitución.

«El alcalde no va a sacar lo que es la balaustrada de piedra que lleva ahí 80 años para colocar una de aluminio», reiteró Quintía. El portavoz de este colectivo vecinal añadió: «Esa balaustrada de piedra está en consonancia con todo, con las escaleras que bajan, con los minaretes donde están los faroles». Abundó: «Ya había también unos bancos de piedra que se sacaron sin ninguna necesidad. Entonces no vamos a consentir que se quite ni una sola piedra»

Esta agrupación vecinal está dispuesta a dar la batalla y movilizar a los vecinos y recuerda el precedente de la lucha de SOS Panadeira, cuando la presión social obligó a modificar el proyecto inicialmente previsto.