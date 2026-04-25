El camionero del atropello de Pontevedra que pudo ser un crimen se derrumbó cuando la Guardia Civil lo fue a buscar
PONTEVEDRA / LA VOZ
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El transportista, que tras el suceso en el que mató a un trabajador vigués de 48 años siguió la ruta como cualquier otro día, se vino abajo al enterarse de lo que se le acusaba26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La vida de dos hombres, un obrero vigués de 48 años y un camionero de Vilagarcía de 53, cambió para siempre en el suceso ocurrido este miércoles en Pontevedra que al principio parecía un simple