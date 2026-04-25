El camionero del atropello de Pontevedra que pudo ser un crimen se derrumbó cuando la Guardia Civil lo fue a buscar

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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El dispositivo en la zona donde apareció el cuerpo del hombre fallecido en el atropello.
El dispositivo en la zona donde apareció el cuerpo del hombre fallecido en el atropello. SERGIO SUEIRO

El transportista, que tras el suceso en el que mató a un trabajador vigués de 48 años siguió la ruta como cualquier otro día, se vino abajo al enterarse de lo que se le acusaba

26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La vida de dos hombres, un obrero vigués de 48 años y un camionero de Vilagarcía de 53, cambió para siempre en el suceso ocurrido este miércoles en Pontevedra que al principio parecía un simple

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