Mandan a la cárcel al camionero que atropelló a un obrero de 48 años en Pontevedra y se investiga si lo mató a propósito

El atropello se produjo en la rotonda del polígono de O Vao. SERGIO SUEIRO

Giro importante en el suceso ocurrido a primera hora del miércoles en la rotonda del Bricoking de Pontevedra (en las inmediaciones del polígono industrial de O Vao), en el que murió atropellado un obrero de 48 años de edad y con residencia en Vigo. Lo que parecía un accidente, pudo no serlo. El juzgado número uno de Pontevedra envió a prisión al camionero que atropelló al hombre fallecido y se investiga si en vez de arrollarlo accidentalmente lo hizo a propósito y pudiese tratarse de un homicidio doloso, es decir, de un crimen que se castiga con penas de cárcel mucho mayores que las del homicidio imprudente.

Todo ocurrió sobre las ocho de la mañana. Un obrero que iba a trabajar en las obras del polígono industrial de O Vao apareció fallecido sobre el asfalto. Un particular dio aviso al 112 y hasta allí se desplazaron tanto los efectivos sanitarios, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida, como la Guardia Civil. Desde el primer momento, se vieron indicios de que el hombre había sido atropellado y se sospechaba de un camión. Sin embargo, el transportista no había parado para socorrer a la víctima. La Guardia Civil señalaba en ese primer momento que el conductor podía haberse dado a la fuga deliberadamente o porque por las dimensiones del camión no se hubiese dado cuenta de que le provocó un golpe mortal a una persona.

Pero la investigación avanzó muy rápido y, solo tres horas después, el camionero, un hombre de Vilagarcía de 53 años de edad, ya había sido localizado por la Guardia Civil y posteriormente también detenido. Se le investigaba por un homicidio por imprudencia. Y seguía sin saberse si el hombre no había parado porque no había querido o porque no se enteró.

Este jueves, las cosas dieron un giro importante. Tras declarar en el juzgado, el camionero fue enviado a prisión comunicada y sin fianza. ¿Por qué? Se está investigando si lo que parecía un accidente fue realmente un crimen y es posible que por eso se le envíe a prisión preventiva, algo que de forma general no suele ocurrir con los homicidios por imprudencia, pero sí con los dolosos. En las redes sociales, hay quien asegura haber sido testigo del suceso y haber presenciado una discusión ante el camionero y el hombre fallecido, pero ese extremo no lo confirma de momento la Guardia Civil.