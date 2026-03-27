Funcionarias del ámbito social de la Xunta denuncian que las «castigan» con el reparto de plazas

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores

Cuatro de las funcionarias que denuncian que Función Pública las está «castigando» y discriminando con el reparto de plazas.
Cuatro de las funcionarias que denuncian que Función Pública las está «castigando» y discriminando con el reparto de plazas. Pablo Fernández

Son trabajadoras públicas del ámbito social que llevan años sin concurso de traslados. Y, ahora que está en marcha, denuncian que les vetan el acceso a los mejores puestos

30 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En los últimos años, funcionarios de la Xunta de distintos ámbitos se están rebelando contra Función Pública, es decir, contra el departamento de la Consellería de Facenda encargado de todo lo que tiene que ver

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