Funcionarias del ámbito social de la Xunta denuncian que las «castigan» con el reparto de plazas
PONTEVEDRA / LA VOZ
PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores
Son trabajadoras públicas del ámbito social que llevan años sin concurso de traslados. Y, ahora que está en marcha, denuncian que les vetan el acceso a los mejores puestos30 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En los últimos años, funcionarios de la Xunta de distintos ámbitos se están rebelando contra Función Pública, es decir, contra el departamento de la Consellería de Facenda encargado de todo lo que tiene que ver