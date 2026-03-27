Funcionarias del ámbito social de la Xunta denuncian que las «castigan» con el reparto de plazas

Cuatro de las funcionarias que denuncian que Función Pública las está «castigando» y discriminando con el reparto de plazas. Pablo Fernández

En los últimos años, funcionarios de la Xunta de distintos ámbitos se están rebelando contra Función Pública, es decir, contra el departamento de la Consellería de Facenda encargado de todo lo que tiene que ver