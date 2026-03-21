La policía alerta del incremento de estafas con inversiones ficticias en criptomonedas en Galicia

Foto de archivo de una investigación de la Policía Nacional por estafas a través de Interenet M.MORALEJO

En las últimas semanas, la Policía Nacional ha detectdo un repunte significativo de estafas en Galicia vinculadas a falsas inversiones en criptomonedas. Se trata de fraudes en los que los delincuentes «aprovechan el creciente interés y el desconocimiento en este tipo de divisas para engañar a los ciudadanos, causando sustanciosas pérdidas económicas», reseñaron desde la Jefatura Superior.

El modus operandi es prácticamente similar en la mayoría de los casos. De este modo, la estafa arranca con un primer contacto con la potencial víctima a través de aplicaciones de mensajería instantánea o de alguna de las redes sociales más usadas, en donde publicitan sus servicios, ofreciéndoles alta rentabilidad mediante la inversión en este tipo de activos.

También se han dado casos, en los que son las propias víctimas las que caen en las redes de los delincuentes al realizar busquedas en internet sobre posibles inversiones, de tal modo que, por desconocimiento, «acaban cayendo en falsos 'chiringuitos financieros' que les ofrecen rentabilidades imposibles».

Una vez echado el anzuelo, los supuestos asesores ofrecerán a su «cliente» la prestación de servicios de inversión bajo la promesa de una generación de grandes beneficios y seguridad. Lo habitual es que soliciten una inversión inicial que oscilará entre los 100 y los 250 euros aportándole a la víctima el acceso a una página web o app fraudulenta, ya que está manipulada para hacerle creer, con datos falsos y mostrando siempre ganancias, que su inversión crece.

De este modo, alimentarán su necesidad de obtener un mayor beneficio y la animarán a efectuar transferencias cada vez más cuantiosas cuando en realidad el dinero nunca estuvo invertido. El perjudicado lo único que contempla en su pantalla es una mera ficción creada por los estafadores.

Estos, en el momento que consideren o si la persona estafada comienza a sospechar o dice no tener más dinero para invertir, bloquearán su cuenta y dejarán de interactuar con la víctima.

Desde la Policía Nacional remarcaron que agentes especializados en fraudes informáticos están llevando a cabo diferentes gestiones de investigación con la finalidad de frenar este tipo de delincuencia, que generalmente actúa en grupos criminales organizados. Al tiempo, emitieron un decálogo de recomendaciones para evitar en lo posible caer en estos fraudes.

La primera medida pasaría siempre por desconfiar siempre «de las promesas de ganancias rápidas y sin riesgos. Las inversiones en criptomonedas siempre conllevan riesgos. Si nos ofrecen rentabilidades periódicas y seguras debemos desconfiar». Al tiempo, se debe mantener la cautela «con las ofertas que nos lleguen de forma inesperada. Esté especialmente alerta con las ofertas recibidas desde redes sociales o email».

Una tercera precaución sería la de investigar «a fondo antes de invertir. Antes de usar cualquier plataforma verifique su reputación. Busque reseñas o comentarios y compruebe si está regulada por los autoridades competentes». Y, en caso de sospecha, nada mejor que consultar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que dispone de «un listado completo de lo que son considerados 'chiringuitos financieros', es decir, entidades no autorizadas».

Ya por último, pero no por ello menos importante, «desconfíe de presiones para invertir rápido. Las estafas suelen utilizar tácticas de urgencia para forzar decisiones apresuradas y que no haya posibilidad de contrastar la veracidad de la página».