Fracasa el último intento de José, el hombre que mató a la joven Jéssica en Barro, para zafarse del crimen

María Hermida / Javier Romero PONTEVEDRA / LA VOZ

José Eirín, durante el juicio en la Audiencia de Pontevedra.
A punto de cumplirse cuatro años del día que este individuo empotró su coche contra el de su vecina para matarla, el Supremo pone fin al caso: es culpable de asesinato. Para defenderse, hasta atacó a su propio cuñado, pero de nada le valió

05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José Eirín, natural del municipio pontevedrés de Barro, ya no tiene más nada que recurrir. Cuando están a punto de cumplirse cuatro años desde el día en el que estrelló su vehículo contra el de

