El culebrón de una viajera que se empeñó en reclamar a Renfe un billete que no pudo usar porque se suspendió el tren

Algunos de los papeles que hubo que imprimir para que la viajera cobrase 1,80 euros del billete que no pudo disfrutar. M.H.

Renfe no será un palacio. Pero, como en el dicho sobre las cosas palaciegas, en la compañía las cosas también van despacio. Al menos es la percepción que tiene una viajera de Pontevedra que, tras leer en La Voz que se podían reclamar sin mayor problema los billetes de los días en los que Renfe suspendió el servicio en la provincia a causa del temporal, fue a la taquilla convencida de que recuperaría al momento el dinero del viaje que no había podido hacer. Se engañaba. Lo recuperó, ciertamente. Pero antes tuvo que armarse de paciencia.

La mujer en cuestión tenía un bono de diez viajes para ir de Vilagarcía a Pontevedra y viceversa. El primero de los días que Renfe suspendió el servicio por el temporal ella había formalizado un billete para primera hora de la mañana, ya que usa el servicio para ir a trabajar. Esa madrugada, la compañía había enviado SMS avisando de que suspendía los trenes. Pero ella, como cientos de usuarios más, no llegó a verlo y acudió a la estación como cualquier otro día. Allí le indicaron que no había servicio de trenes y tampoco alternativa de autobuses. Como estaba ya próxima la hora de salida de su frecuencia, el sistema no le dejaba anular el billete. Así que lo que le dijeron en taquilla, a la que pudo acceder después de sacar la pertinente vez en la máquina habilitada para ello, es que podría optar a la devolución, pero no en el momento, sino pasadas unas horas. De hecho, aquella jornada, tal y como ella recuerda, el personal de taquilla estaba con un volumen de trabajo importante porque decenas de personas a las que se le había suspendido el servicio estaban preguntando, buscando alternativas... así que insistir con una devolución tan nimia no parecía lo más oportuno en ese momento.

Los trenes y los buses de Ferrol agonizan sin intermodal: «Es tercermundista» Carla Elías

La mujer tiró de prudencia y esperó a que Renfe pasase el apuro de suspender los trenes por el temporal. Una vez superada esa fase, con el servicio ya de nuevo operativo, se acercó a la taquilla en Pontevedra para pedir la devolución de ese billete. Lo hizo consciente de que la devolución que le correspondería sería mínima, solo para comprobar si era tan fácil reclamar como había dicho Renfe o no. Como ya le había pasado en ocasiones anteriores, se volvió a sorprender de que aunque en la taquilla no hubiese ningún cliente en aquel momento, ella tuviese que solicitar igualmente cita en la máquina que hay a la entrada de la misma, que imprime una especie de tique con la vez. Es decir, a cuenta de su ínfima reclamación, ya iban dos papeles impresos de las dichosas citas previas.

Una vez en taquilla, el trabajador de Renfe hizo las pertinentes comprobaciones y le dijo que... no, que no podía devolverle el billete. ¿Por qué? Tenía que esperar a que se consumiese todo el bono de diez viajes y, una vez rematado, entonces sí se podía proceder a la reclamación. La mujer estuvo a punto de claudicar. Pero le picaba la curiosidad por saber si le devolverían o no el dinero. Así que, cuando finiquitó el bono, volvió a la taquilla, esta vez en Vilagarcía de Arousa y, nuevamente, tras pedir una cita en la máquina de turno y de ver cómo irremediablemente se imprimía un nuevo papel a cuenta de su reclamación, la atendieron. La trabajadora de Renfe le dijo que, efectivamente, ahora sí le podrían hacer la devolución. Pero empezó a teclear y la cosa no era tan fácil. La viajera le explicó que ella ya había comprado otro bono de diez viajes para continuar desplazándose en tren, así que si Renfe quería podía devolverle ahí el billete no disfrutado. Pero no. Esa no era la solución.

Finalmente, después de que la trabajadora consultase con alguien por teléfono, le hicieron una devolución a su tarjeta de crédito de... 1,80 euros, que es lo que calculan que perdió el día del temporal. La mujer ya sospechaba que el importe fuese más o menos así, lo que le sorprendió es que para pagarle, otra vez, hubo que imprimir varios papeles. Le dieron dos justificantes distintos; unos tarjetones idénticos a los que emite Renfe con los billetes. Y así fue cómo, quince días después del parón de los trenes, con tres visitas a taquilla y muchos papeles saliendo de la impresora, su reclamación se hizo efectiva. Le dio para un café en la propia estación.