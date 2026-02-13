Los dueños del pino gigante que cayó sobre una conductora en Caldas tenían orden de cortarlo, pero no hicieron caso
El Concello había notificado a los dueños que ni ese ejemplar ni otros en la misma parcela cumplen las normas de la Xunta y la Diputación13 feb 2026 . Actualizado a las 11:12 h.
Jacobo Pérez, el alcalde de Caldas de Reis, reconoce que se estremeció sobremanera cuando el miércoles le dijeron que había caído un pino sobre un coche en marcha en la carretera EP-8002, un vial cuya