La lucha contra la despoblación en Forcarei: comerciantes octogenarias y hermanos que van a la escuela con 91 y 87 años en un pueblo gaiteiro y carnívoro

1/20 Carmen, de 80 años, en la panadería Rivela. miguel souto 2/20 Clases de memoria en el centro social de Forcarei. miguel souto 3/20 Clases de memoria en el centro social de Forcarei. miguel souto 4/20 Clases de memoria en el centro social de Forcarei. miguel souto 5/20 Clases de memoria en el centro social de Forcarei. miguel souto 6/20 Clases de memoria en el centro social de Forcarei. miguel souto 7/20 La alcaldesa, de violeta, en el bar del centro social con algunas vecinas. miguel souto 8/20 La alcaldesa, de violeta, en el bar del centro social con algunas vecinas. miguel souto 9/20 José Antonio y Magdalena, que regentan el bar del centro social de Forcarei. miguel souto 10/20 Balbina y su hija María José, de Perfumería Balbina. miguel souto 11/20 Balbina y su hija María José, de Perfumería Balbina. miguel souto 12/20 Xonxa, de 80 años, que es quiosquera en Bar Basilio. miguel souto 13/20 Miro, gerente de la cooperativa agraria Coafor. miguel souto 14/20 Toño, director del colegio de Forcarei y de la banda de gaitas. miguel souto 15/20 Ani y Cándido, del emblemático bar Victoria. miguel souto 16/20 Verónica Pichel, la alcaldesa de Forcarei. miguel souto 17/20 El mirador de Pedroselo, en Forcarei, y sus vistas a la sierra de O Candán. miguel souto 18/20 El mirador de Pedroselo, en Forcarei, y sus vistas a la sierra de O Candán. miguel souto 19/20 Grobas, una aldea abandonada en O Candán. miguel souto 20/20 Las Neveiras de Fixó, donde los monjes del monasterio de Aciveiro hacían hielo. miguel souto

«Forcarei é coma calquera outro sitio do mundo. O que ten pan come e o que non o ten non». La frase, que la pronuncia José Antonio, que fue emigrante en Andorra y Suiza