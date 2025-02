Una madre denuncia que no logra escolarizar a un menor turco de intercambio, y la Xunta alega que es un viaje sin vínculo educativo

Sara Justo Ocampo, una madre de familia numerosa de Pontevedra, denuncia que no ha podido escolarizar a un menor turco al que tiene acogido en su casa, en el marco de un intercambio cultural. El menor, estudiante de la ESO, vino a Galicia a través de una organización estatal sin ánimo de lucro, AFS, para conocer la cultura, el ambiente y los métodos de enseñanza y aprender idiomas. Pero, de momento, todo eso está aparcado. La Consellería de Educación no lo ha escolarizado aún.

El chico llegó el día 25 de enero a Galicia y lleva ya tres semanas sin ir a clases. El rapaz preveía estudiar aquí durante un semestre y volver a su país en junio. De hecho, trae billete de vuelta ya. Desde la organización AFS indican que ellos tienen programas de varios tipos, algunos de un curso entero de duración, otros de un semestre y algunos solo de tres meses. Cuando vienen en septiembre para estar aquí todo el curso lo normal es que la matrícula ya esté hecha de forma anticipada, ya que se formaliza en el período de admisión ordinario de los colegios e institutos. Pero cuando llegan con el curso iniciado, depende de cada comunidad.

Desde la Consellería de Educación aseguran que este caso «parte dun programa de experiencias culturais dunha empresa privada, nunha viaxe temporal, que non ten ningún tipo de relación co sistema educativo». «É dicir —matizan—, non estamos ante un intercambio escolar nin de mobilidade educativa dos moitos que celebramos cada curso».

Desde este departamento recuerdan que para organizar los intercambios debidamente reglados, la consellería suscribe convenios con autoridades educativas de otros países. «Non é o caso da entidade que promove esta experiencia cultural, da que a Consellería non tiña coñecemento». «Tampouco estamos ante unha situación sobrevivida na que é preciso escolarizar de maneira extraordinaria a un menor, iso xa está previsto na normativa de admisión con numerosos supostos», completan.