José Eirín, culpable de asesinato por matar con su coche a Jéssica Méndez

CAPOTILLO

El veredicto del jurado popular fue contundente en el veredicto, al considerar que José Carlos Eirín es culpable de asesinato por acabar con la vida de Jéssica Méndez el 17 de marzo del 2022. El tribunal declaró probado, por siete votos a dos, que el acusado empotró su coche contra el de la víctima cuando estaba parada en el lugar de Constenla para incorporarse a la N-550 en Barro. Eirín conducía su Seat Toledo a una velocidad de aproximadamente 81 kilómetros por hora cuando impactó deliberadamente contra el Seat Ibiza de Jéssica. «Quedó probado por unanimidad la imposibilidad de la víctima para defenderse», añadió el portavoz del jurado en la lectura del veredicto, que insistió en las graves lesiones que le causó. Tras más de doce horas de deliberación, el jurado (integrado por cinco mujeres y seis hombres) consideró probados los agravantes de género y la alevosía en la muerte de Jéssica. El fuerte impacto le provocó un traumatismo craneoncefálico grave. Murió apenas 24 horas después en el hospital Álvaro Cunqueiro.

El tribunal fue unánime al considerar que actúo con alevosía al no dejar a la víctima posibilidad de reaccionar para intentar evitar la colisión. El coche de Eirín la sorprendió cuando estaba detenida para incorporarse a la carretera que une Pontevedra y Caldas. De la misma forma, declaró probado de forma unánime que el acusado actuó «motivado por la indiferencia que le mostraba Jéssica», una indiferencia que provenía de «una mujer, lo que le determinó su decisión de impactar contra ella».

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal mantiene la petición de los 24 años de prisión para José Carlos Eirín al quedar probados los agravantes, mientras las acusaciones particulares se ratifican en sus peticiones de 22 y 23 años. Será ahora el magistrado de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra quien fije la pena teniendo en cuenta el veredicto del jurado popular. Por otra parte, el abogado de la defensa mostró su descontento con la decisión. «El tribunal ha manifestado el veredicto, pero no nos han indicado ninguno de los motivos en los que se han basado. Consideramos que el acta debe ser devuelta», se apresuró a decir el letrado, que una vez más recibió un toque de atención del presidente de la sala.

Los once integrantes del jurado han estado de acuerdo en rechazar la posibilidad de que se suspenda la ejecución de la pena o haya un posible indulto «total o parcial».

A la salida de la Audiencia de Pontevedra, familiares y vecinos de Jéssica, que durante todo el juicio y las horas de la deliberación permanecieron en la puerta, gritaron a José Carlos Eirín cuando entraba en el coche de la Policía Nacional, en el que lo trasladaron a la prisión de A Lama. Muy emocionados tras conocer el veredicto, Juan Tilve, uno de los vecinos de Jéssica que se mantuvo a diario con una pancarta pidiendo justicia, reconocía que «estamos representando á familia que non pode estar aquí, consideramos que se fixo xustiza, quizás non a desexada. Con todo iso Jéssica non vai volver e el seguirá aí. O que tiña que cambiar é a dichosa xustiza porque levamos días vendo que se están matando nenos e mulleres. Basta xa».

(Noticia en proceso de ampliación)