Policías nacionales y guardias civiles se movilizan en Pontevedra reclamando ser reconocidos como profesión de riesgo

CAPOTILLO

Varias decenas agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se concentraron este viernes a las puertas de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para reclamar una jubilación digna e igualdad de derechos sociolaborales con otros cuerpos de seguridad, caso de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, pero también las policías locales.

Tras guardar un minuto de silencio en homenaje de los dos guardias muertos en Barbate al ser arrollados por una narcolancha, Sandra Fernández Rodríguez, secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), explicó que, además de una jubilación digna, demandan ser reconocidos como una profesión de riesgo: «Somos as únicas forzas e corpos de seguridade que non somos profesión de risco. Si o son as policías locais, as azafatas, os artistas... Queremos unha plena equiparación», añadió remarcando que en la actualidad un policía nacional o un guardia civil sufre una pérdida de cuatrocientos euros mensuales al jubilarse si se compara con los Mossos o la Ertzaintza.

Sandra Fernández lamentó que Interior y su responsable, Fernando Grande-Marlaska, «non nos dota de medios suficientes para atender situacións que estamos a vivir ultimamente. O falecemento dos compañeiros gardas civís foi debido a que temos un material completamente obsoleto e non nos dota de medios, nin humanos, nin materiais para abordar cuestións tan delicadas como pode ser o tráfico de sustancias estupefacientes no Campo de Gibraltar».

CAPOTILLO

De igual modo, Manuel Novoa Buceta, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), precisó que al alcanzar la reserva, en el caso de los guardias, o la segunda actividad, en el supuesto de los policías, «o que nos queda é o soldo e trienios, máis un complemento por dispoñibilidade», mientras que la jubilación «ven taxada polos Presupostos Xerais do Estado. En función do grupo que ocupes quédanos a pensión que estipula o Goberno».

En opinión de Novoa Buceta, la solución vendría «por recoñecernos como profesión de risco, o que faría é meterlle un porcentaxe a esa pensión. Esta é a mellor para nós», sostuvo el dirigente de la AUGC apuntando que una segunda posibilidad podría ser el pasarles al grupo B de la escala de funcionarios, pero «isto só afectaría aos que son máis xóvenes porque para cobrar íntegra a pensión do grupo B tes que estar 35 anos traballando nese grupo».