La Xunta Electoral de Galicia abre expediente sancionador al subdelegado del Gobierno en Pontevedra

Imagen difundida en su día por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra de la visita institucional del subdelegado Abel Losada, segundo por la derecha, al Concello de Caldas de Reis SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

La Xunta Electoral de Galicia ha estimado la denuncia del PP contra el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada Álvarez, por sus declaraciones durante una visita institucional a Caldas de Reis. De este modo, y «unha vez ponderadas as circunstancias concorrentes, proceda a incoación de expediente sancionador», refiere la resolución.

Entre otras cuestiones, los populares pusieron el acento en sus declaraciones relativas a la N-640 y las actuaciones llevadas a cabo en ella, una, según expresó Losada en su día, «intervención muy reclamada desde el Ayuntamiento y que esperamos que permita devolver la carretera a unas condiciones óptimas durante bastante tiempo». De igual modo, el subdelegado «ofreció al equipo de gobierno local su máxima colaboración para materializar las diferentes actuaciones que reclama el Ayuntamiento a lo largo de la legislatura y recordó el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los municipios gallegos y sus habitantes».

Respuesta de la Subdelegación

Frente a la denuncia, desde la Subdelegación respondieron a la Xunta Electoral que se trató «dunha visita ordinaria que debe interpretarse tamén como información necesaria para as persoas usuarias da N-640», al tiempo que dejaron claro «que non existe no texto da denuncia nin nos textos das publicacións achegadas, connotacións electoralistas nin campaña de logros, polo que solicita o arquivo do procedemento incoado por mor da denuncia».

Sin embargo, la Xunta Electoral de Galicia sostiene que, si bien esta visita institucional «podería encadrase no ámbito da actividade ordinaria da Administración do Estado como refire o propio denunciado nas súas alegacións», lo cierto es que «non resulta procedente no eido que nos ocupa, e que se aproveite unha visita deste tipo para efectuar manifestacións das realizacións e logros obtidos, con independencia de que os proxectos aos que se aluda non sexan exclusivos da comunidade autónoma».

Es por ello que se llega a la conclusión de que «as manifestacións e valoracións efectuadas polo subdelegado do Goberno ante os medios de comunicación, á marxe de que fora o Concello quen os tivera convocado, acerca das obras de reasfaltado da N-640 ao seu paso polo dito Concello, e do resto das iniciativas do Goberno de España no termo municipal relativas ao desenvolvemento do solo industrial, mellora das infraestruturas e colaboración en materia cultural, teñen un claro contido electoralista».