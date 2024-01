Rueda pide en Pontevedra una mayoría para que «Galicia no se convierta en lo que pasa en otras partes de España»

El candidato del PP a la Xunta, Alfonso Rueda, en el desayuno informativo que organizó este martes en el Hotel Galicia Palace Ramón Leiro

Alfonso Rueda jugaba hoy en casa. Ante los suyos. Por eso lo primero que transmitió en el desayuno informativo que organizó en el Hotel Galicia Palace de Pontevedra fue la enorme responsabilidad de hablar ante «mucha gente que me conoce y ante mi mujer». Sin salirse del guion, empezó hablando de su ciudad y las inversiones de la Xunta en los últimos años para ampliar luego el campo de acción a una Galicia que llevan gobernando su partido con cuatro mayorías absolutas consecutivas. «Yo necesito una mayoría, no me vale otra cosa para hacer todo lo que necesito. No me gustaría que Galicia se convierta en lo que pasa en otras partes de España», apuntó el candidato del PP a la Xunta.

Así que para ello, en una sala de conferencias que hubo que ampliar para que nadie se quedase fuera, Alfonso Rueda puso en el bipartito que gobernó hasta el 2009 el punto de partida para explicar los logros populares de estos casi 16 años en el Gobierno. «No voy a hablar mal del resto, allá ellos. Yo vengo a hablar de compromiso. No somos una hoja en blanco, hemos cometido fallos, pero si los reconoces, mejorarás», comenzó diciendo Rueda, que no pudo obviar las visitas de Pedro Sánchez a Galicia para arropar al candidato socialista, Gómez Besteiro, con promesas que deja la «bendita campaña electoral» como la fragata de Navantia o la subestación eléctrica para que la planta de Stellantis de Vigo gane competitividad.

A pesar de que recalcó que «no se puede vivir de rentas» de lo que ya se ha hecho, Alfonso Rueda enumeró qué pasó desde que Alberto Núñez Feijoo llegó por primera vez a San Caetano en el 2009. «Hay un ahorro en el IRPF de 483 euros por las rebajas que ha ido haciendo la Xunta en los tramos autonómicos», explicó el candidato popular que, añadió a sus logros las ventajas en el transporte público para los menores de 21 años y desde ahora para los mayores de 65. «Además tenemos los 2.000 euros por familia en la educación infantil, que es gratuita en Galicia, ya sea en escuelas públicas y privadas», insistió Alfonso Rueda, que recalcó que es la única comunidad en la que ocurre.

No obvió las «siempre insuficientes» mejoras en dependencia, a pesar de que «se ayuda cuatro veces más que en el año 2009». Pero siguiendo esa primera regla que se marcó al comenzar su intervención de no vivir del pasado y apostar por el futuro, el candidato repasó en clave política lo qué queda por hacer en Pontevedra. Le hablaba a los suyos, a los que podrán usar el gran Montecelo, que contará con radioterapia y uci pediátrica, dos de los servicios con los que ahora no cuenta la ciudad. Pero también ahondó en los problemas del alquiler para los estudiantes universitarios para los que prevé un «alojamiento de calidad en el centro de la ciudad».

Y es que en la Galicia que dibuja Alfonso Rueda, la educación es un eje transversal. «Los que quieran estudiar en la educación pública y aprueben todas las asignaturas cada año tendrán las matrículas gratuitas en todos los niveles», añadió el candidato popular a presidente de la Xunta.

Incentivar la vivienda pública, fomentar el empleo o combatir la caída demográfica con la estrategia Retorna para traer a Galicia a ciudadanos de origen gallego, entre otros, centraron este martes la intervención de Alfonso Rueda ante un auditorio que lo escuchó sin preguntas y lo despidió con un sonoro aplauso.

El portavoz municipal del PP en Pontevedra ejerció de maestro de ceremonias en el primer desayuno informativo de una gira que llevará al candidato de los populares por las siete ciudades gallegas. «Si alguien sabe lo que significa que dos partidos se peleen y acabe afectando a los ciudadanos somos los pontevedreses», apunto Rafa Domínguez, sobre la falta de apoyo del PSOE local al BNG de Fernández Lores para aprobar los presupuestos. Así que para el líder del PP local «solo hay dos opciones, la Galicia riquiña de Alfonso Rueda o la Galicia enfurruñada».