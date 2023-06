Galicia defenderá ante el Constitucional la prescripción de infracciones urbanística en el litoral

Vista general de la ría de Pontevedra M.G.

«A Xunta de Galicia ten as competencias neste sentido». Así de contundente se expresó este miércoles la conselleira de Medio Ambiente y vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, al pronunciarse sobre la cuestión de inconstitucionalidad que presentó un juez de lo Contencioso de Pontevedra ante el Tribunal Constitucional en relación con la prescripción de infracciones urbanísticas en el litoral. La normativa gallega, aprobada en una ley de diciembre del año pasado, prevé que a los quince años prescriban si no hay ningún procedimiento abierto y la Xunta está dispuesta a mantener esa postura ante el máximo organismo judicial estatal.

Vázquez argumentó a favor de la necesidad de la normativa legal autonómica ante lo que considera la indefinición en este aspecto en el texto de la Ley de Costas estatal. «Hai unha Lei que entendíamos que non era clara», puntualizó. Esta situación, a entender de la Xunta, provocó «inseguridade xurídica» y, por lo tanto, «o que pretendemos a través da Lei de acompañamento [la cuestionada por el magistrado en su consulta al Constitucional] é clarificar».

La titular autonómica aseguró: «Nós seguimos defendendo a modificación que fixemos desta Lei, que máis que modificación é aclaración». Añadió: «Nós partimos da Lei de Costas, e dentro dela, esta sufríu tamén modificacións ou aclaratorias. Polo tanto o que podemos observar é que había dificultades cando chegaba unha denuncia ou mesmo se facía unha inspección de oficio». Esas dificultades eran varias y provocaban consecuencias diferentes. De lo que se trataría, con la legislación autonómica del 2022 sería unificar ese criterio, tanto para los jueces como para la Administración, porque sus técnicos hacían «distintas interpretacións» sobre los mismos postulados.

¿En qué consiste esa contradicción a resolver según la Xunta? Ángeles Vázquez afirmó: «Na primeira Lei de Costas dicíase que [una infracción urbanística] era imprescriptible no tempo, é dicir, se había unha edificación que fixera unha ampliación nun momento indeterminado poderían pasar 50 anos e a Administración podería actuar, e por outro lado, xa no 2018, a Lei de Costas o que ven a dicir é que dende o momento en que actúe a Administración so poden transcurrir quince anos para que se leve a cabo ou ben a modificación ou o derribo correspondente».

Así pues, el criterio que reguló la Xunta, ante los cambios legales estatales en el 2018 es que la Administración «dende o momento que ten unha denuncia ou porque hai unha inspección de oficio se aviste que hai unha irregularidade neses quince anos ten que actuar, e se non o fai neses quince anos, entón é que xa non ten razón de ser». La conselleira precisó: «Ao cidadá temos que darlle seguridade, porque non pode ser que pasen xeracións tras xeracións e que por non actuar a Administración, ao final sexan os herdeiros os que se atopen cun problema».

«Entendemos que os quince anos son máis que suficiente para que actúe a Administración, así o contemplamos, así o contempla tamén a Lei de Costas do ano 2018, ben e certo que o deixa un pouco no limbo, e nós o que queremos é concreción e seguridade xurídica», incidió. Así que, en el procedimiento ante el Constitucional, en caso de que la cuestión planteada por el juez pontevedrés sea admitida a trámite, el Ejecutivo gallego tiene clara su postura de apoyo a la prescripción. «Nós ímolo defender porque cremos en que a Administración ten os recursos necesarios para actuar neses quince anos e senón a falta ou delito prescribe».