El Constitucional decidirá si Galicia invade competencias del Estado al limitar a 15 años el plazo para actuar ante obras ilegales en el litoral

A Illa de Arousa, en una vista aérea de archivo RAMON LEIRO

El Tribunal Constitucional decidirá si Galicia ha invadido competencias reservadas al Estado al limitar a quince años el plazo para actuar frente a obras ilegales en zonas de protección de Costas. El asunto se eleva al máximo tribunal estatal como consecuencia de la petición del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra, que quiere que se le aclare si la Ley autonómica del 27 de diciembre del 2022, de medidas fiscales y administrativas, y que acotó el plazo aludido, es constitucional o no. Este pronunciamiento será decisivo en la sentencia que se emitirá en el pleito que el Juzgado pontevedrés estudia en relación con una edificación denunciada por la Xunta en A Illa de Arousa. El magistrado considera que la legislación gallega le otorga un «beneficio a los infractores» frente a los demás vecinos del litoral español. La decisión del Constitucional va mucho más allá que un solo caso. Si acepta la vigencia del artículo cuestionado de la Ley gallega, entonces numerosas edificaciones podrían ser regularizadas en todo el litoral. Si la rechaza, entonces seguirán bajo la posibilidad de que la piqueta las derribe por una orden judicial.

En su auto, el magistrado pontevedrés explica que en el artículo 10.1 de la ley gallega se fijó un plazo de quince años como período de caducidad o perención de la potestad administrativa para reaccionar frente a obras ilícitas realizadas en zonas de servidumbre de protección de Costas mediante un proceso de reposición de la legalidad. El magistrado advierte que, tanto la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) como los tribunales Superior de Xustiza de Galicia y Supremo consideraron que se puede tramitar expediente de reposición de la legalidad, que remate con el derribo de la edificación aludida, aunque hayan transcurrido veinte años desde el fin de la obra si esta se hizo después de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

En su exposición de la cuestión de inconstitucionalidad, el magistrado incide en que el artículo 95 de la Ley de Costas de 1988 decidió no someter a límite temporal la potestad administrativa para exigir «la obligación de reparar el daño causado» en la zona de servidumbre. Añade que sí se fijó un plazo concreto, de quince años, para la ejecución forzosa de la orden de demolición ya dictada, pero no para la incoación en sí del procedimiento de reposición de la legalidad.

En su autor, el magistrado concluye: «No cabe duda de que las comunidades autónomas carecen de competencia legislativa para innovar a la baja el régimen estatal de protección de la zona de servidumbre de protección de Costas, en beneficio de los infractores». Además, se resalta que con esta legislación se produce «un menoscabo relevante en la protección del medio ambiente y del paisaje litoral, una desigualdad esencial en las obligaciones y derechos de los ciudadanos sobre dicho espacio en el conjunto del territorio español».

En este sentido, en la cuestión de inconstitucionalidad se resalta que el máximo tribunal estatal, en reiteradas sentencias, ha afirmado que le corresponde al Estado la competencia para determinar, en materia de Costas, el régimen jurídico esencial de la franja de servidumbre de protección. Por esta razón, según el juez pontevedrés, «parece evidente que la comunidad autónoma de Galicia ha sobrepasado el ejercicio legítimo de sus competencias al establecer ex novo un plazo límite de reacción frente a las obras realizadas ilícitamente en zona de servidumbre de protección de Costas». Matiza, asimismo, que esa medida no constituye una «norma adicional de protección» del dominio público marítimo terrestre sino que «por el contrario, prima el interés particular de quien ha incumplido el régimen básico esencial de protección del dominio costero sobre el general medioambiental y paisajístico respecto de una zona especialmente sensible y vulnerable (la franja litoral), que los poderes públicos deben preservar (artículo 45 de la Constitución)».