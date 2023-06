La candidata del PSOE de Sanxenxo y otros siete miembros más de su lista renuncian a sus acta en medio de una crisis interna

Ainhoa Fervenza, la candidata del PSOE de Sanxenxo, renunció a recoger el acta para el pleno de este sábado CAPOTILLO

La candidata del PSOE a la alcaldía de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza, presentó la renuncia su acta ganada en los comicios del 28M. La dirigente socialista adopta esta decisión a menos de 24 horas de la toma de posesión de las nuevas corporaciones y como medida destinada a zanjar la crisis que existe entre los concejales electos, ya que tres de los cuatro no la quieren como portavoz municipal. La renuncia de Fervenza pone fin a la crisis que estalló la misma noche electoral, cuando los resultados del PSOE, que subió en este municipio y ganó un edil con respecto al 2019, no fueron suficientes para desalojar al popular Telmo Martín de la alcaldía que revalidará este sábado por mayoría absoluta.

No fue la única renuncia. Tras su paso llegaron otros siete más, los números 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la lista, entrando de esta forma la el número 14, hasta completar los 4 ediles que logró el partido el 28 de mayo.

Ainhoa Fervenza, que se estrenó como cabeza de lista del PSOE en Sanxenxo en el 2019 y repitió este mayo, manifestó: «No cojo el acta por motivos personales y voy a focalizarme más en mi trabajo y en mi vida». Añadió: «Dejo el partido en buenas manos, contarán conmigo para lo que necesiten y seguiré estando ahí». La renuncia formalizada este viernes a primera hora de la tarde se limita al escaño que logró el 28M, no a su militancia socialista. «No voy a dejar la agrupación, soy la secretaria xeral y voy a estar ahí, en unas elecciones nacionales que hay que pelearlas mucho», anunció.

La dirigente socialista evaluó su paso por la corporación: «Yo estoy muy contenta de todo el trabajo que he hecho en todo este tiempo, creo que el partido está muy bien y espero que siga estando igual de bien en el futuro y para ello también estaré ahí». Por el momento, Fervenza no se plantea dejar su puesto de secretaria xeral del PSOE de Sanxenxo. «Yo creo que todo es a su debido tiempo. En principio, ahora, que tomen el acta mis compañeros y después ya se verá si es mejor cambiar la secretaría o no, pero son temas distintos que ya los iremos hablando poco a poco».

En cuanto a sus compañeros escogidos el 28M, afirmó: «Entiendo que ellos van a desempeñar una buena función y les animo a que lo hagan», concluyó.

Las tensiones internas del PSOE de Sanxenxo se evidenciaron la misma semana poselectoral. Las urnas le dieron al PSOE cuatro escaños, que le correspondería ocupar a Ainhoa Fervenza Celestino, Ladislao Viñas García (2), Marta Caneda Prieto (3) y Antonio Cacabelos Montes (4). La renuncia, por razones personales, de Marta Caneda hizo correr la lista a la número cinco, Rebeca Fernández Fernández, que también desistió de tomar el acta, con lo que entró el número seis, Fernando Otero Montes. Para este momento, las desavenencias entre la secretaria general de los socialistas y los tres ediles trascendieron a lo largo de esta semana y el secretario provincial del PSOE, David Regades, se desplazó este jueves por la noche a Sanxenxo para intentar, en una asamblea extraordinaria, evitar un cisma a dos días de la toma de posesión de la nueva corporación.

Tras un cruce de reproches y ante la falta de entendimiento, la asamblea acabó como empezó: sin ningún acuerdo concreto. Los tres ediles electos, según fuentes socialistas de la comarca, no quieren a Ainhoa Fervenza como portavoz del grupo municipal y la candidata no estaba dispuesta a ceder ese puesto porque no tendría sentido siendo ella la número uno de la lista. Esta división tuvo este viernes su desenlace.