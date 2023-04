Espera entre arroaces en el puerto de Sanxenxo por la llegada del rey emérito

Arroaces en el puerto deportivo de Sanxenxo durante la espera del rey emérito ADRIÁN BAÚLDE

Un grupo de varios arroaces nadando entre los veleros atracados en la dársena deportiva del puerto de Sanxenxo hacen más amena una espera por Juan Carlos I que, por otra parte, discurre sin sobresaltos. La sede del Real Club Náutico de Sanxenxo es uno de esos lugares que el rey emérito visita siempre que se acerca a la capital turística de las Rías Baixas, si bien como no ha trascendido nada de su programa oficial, no se sabe si se acercará a la rada desde la casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín, a apenas unos 10 minutos en coche y donde se espera que se aloje hasta el domingo. Juan Carlos I viajó en vuelo privado desde Londres al aeropuerto de Vigo, donde lo esperaba también Pedro Campos, que ha sido su anfitrión desde que, ya abdicada la corona y superadas sus operaciones que lo habían mantenido alejado de la vela, se reconcilió con la náutica deportiva.

Ante la sede del Real Club Náutico, solo se ven cámaras de televisión y periodistas. Ningún cartel, ni a favor ni en contra delata la inminente estancia del monarca emérito. En las cafeterías y en los corrillos en el paseo marítimo de Silgar, la llegada de Juan Carlos I es evidentemente uno de los temas de conversación, pero la mayor parte de los vecinos la han normalizado y muchos la aplauden, con su alcalde a la cabeza, por la inmensa campaña de promoción internacional que supone.

El rey emérito vuelve a pisar suelo español en el aeropuerto de Vigo Alejandra Pascual

Juan Carlos I se sabe bien acogido en Sanxenxo, localidad que es sede del Campeonato de España de veleros de seis metros de eslora, la categoría deportiva en la compite el Bribón, la embarcación de la que es patrón el rey emérito.De hecho, se espera que el monarca emérito acuda a Sanxenxo con relativa frecuencia, al menos hasta agosto o el final del verano. La Copa de España, que organiza el Club Náutico sanxenxino, tiene un calendario de competiciones mensuales desde marzo hasta noviembre.

En contraste con su visita de mayo del año pasado, en esta ocasión apenas se han dado detalles. El entorno de más confianza de Juan Carlos I son los únicos que conocen los detalles de su visita y guardan un hermetismo absoluto. Este comportamiento se corresponde la intención de evitar la sobre exposición mediática que tantas críticas le acarreó al rey emérito el pasado mayo, en su primera visita a España desde su marcha a Abu Dabi. Por la contra, este año ni siquiera el alcalde de Sanxenxo, el popular Telmo Martín, que actuó como portavoz oficioso en la estancia del 2022, ha querido siquiera confirmar que Juan Carlos I se va a hospedar varios días en la localidad.

En una comparecencia este miércoles por la mañana por la firma de un convenio urbanístico con la Xunta, Telmo Martín fue esquivo a las preguntas directas de los periodistas. Sobre esta visita, de la que intentó en vano convencer a los periodistas que no sabe nada, indicó que no tenía previsto un encuentro con Juan Carlos I, aunque en su agenda, para el domingo, estaba una excursión con Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, la senda de Dorrón, y una comida con unos amigos en Vigo. A lo máximo que llegó estos días a asegurar Telmo Martín fue que Juan Carlos I sería bienvenido. «Sanxenxo triunfa pola súa discreción coas persoas que veñen aquí a descansar e se o rei emérito quere vir aquí a navegar, qué lle teño que dicir que non veña? Eu lle teño que dicir que encantado de que veña», sostuvo.