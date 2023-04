El alcalde, Telmo Martín, sobre la visita de Juan Carlos I: «El éxito de Sanxenxo pasa por la discreción»

El rey emérito Juan Carlos I durante su última visita a Sanxenxo en mayo del 2022 CAPOTILLO

El alcalde de Sanxenxo, el popular Telmo Martín, justificó este martes el silencio institucional en torno a los detalles de la visita de Juan Carlos I y que está prevista para este miércoles a primera hora de la tarde. Martín sostuvo: «El éxito de Sanxenxo pasa por la discreción». El mandatario local respondió a las preguntas de los periodistas: «Hay muchas personas importantes del mundo de la cultura, el deporte y los negocios que vienen a Sanxenxo a pasar unos días y, ¿por qué vienen a Sanxenxo? Por lo que dije antes [gastronomía, óptimas condiciones de navegación y clima] y por la discreción que tenemos siempre desde el Ayuntamiento».

El regidor resaltó que el equipo de gobierno, sea del partido que sea, ha mantenido siempre esta clave en el desempeño de sus funciones y que esto ha servido como un atractivo más para las estancias de personas de relevancia social, política y económica. En cuanto al monarca emérito, recalcó: «Si el rey Juan Carlos quiere venir aquí muchas veces, bienvenido sea. A nosotros nos viene muy bien. ¡Qué quiere que les diga! ¡Si vivimos de eso!».

Martín esquivó como pudo a la cuestión sobre si había hablado con el rey emérito o si conoce los detalles de la visita. A lo máximo a lo que llegó fue a lo siguiente: «He hablado esta mañana con una persona que va a ver un partido que hay que es muy importante». A continuación se confesó aficionado del Real Madrid y que esa persona era un «deportista importante» sin precisar más. Este martes se juega un partido de fútbol, que enfrenta al Chelsea y al Real Madrid, en el marco de la Champions League. Sobre la visita, sostuvo que no tiene información y que si la tuviese no la daría, porque no quiere que se interprete que, en pleno período preelectoral, quisiese sacar ningún tipo de rendimiento político.

Entonces, la cuestión sigue en el aire. Si el año pasado se le dio tanto bombo a la visita real, ¿por qué este año se guarda tanto hermetismo? «Es verdad que el año pasado el rey llevaba más de dos años sin venir a España y era una noticia a nivel mundial. Este año viene a disfrutar de las regatas de la ría que también es la mejor de mundo para hacer el deporte que más le gusta al rey y a muchos deportistas. A Sanxenxo le vienen muy bien los deportes náuticos que tenemos».

En cuanto a la puesta en marcha de un dispositivo especial por la visita del rey emérito, el alcalde sanxenxino también se mostró remiso a dar detalles aunque fuentes consultadas explican que sí se han articulado medidas extraordinarias para garantizar la seguridad. Admitió que se intensificaron los contactos entre el Real Club Náutico de Sanxenxo y Nauta, la empresa municipal que gestiona el puerto deportivo, pero afirmó que es lo habitual cuando hay competiciones como la Copa de España de vela de la clase seis metros de eslora. También comentó la importancia de campeonatos de otras disciplinas deportivas, como el tenis, que se presentó este martes y cuya organización está a cargo del Círculo Cultural y Deportivo de Sanxenxo.

No obstante y pese a las elusivas respuestas del alcalde, los preparativos en Sanxenxo eran más que evidentes. Por ejemplo, en la carretera PO-308 desde Areas hasta la avenida de León, ya entrado el casco urbano, un equipo de operarios lleva dos días repintando los pasos de cebra, que eran casi imperceptibles. Se da la circunstancia de que esta es precisamente la carretera que se tiene que utilizar para ir desde la casa de Pedro Campos, en Nanín, al centro urbano de Sanxenxo y el puerto deportivo en cuyo recinto se encuentra el Club Náutico y está atracado el Bribón, la embarcación que capitaneará Juan Carlos I. También se nota una actividad más intensa en el adecentamiento de los márgenes de la PO-308, tanto en aceras como en arcenes.

En el puerto deportivo, el Bribón, como otras embarcaciones que participarán en la regata del fin de semana, está ya en el agua, listo para los entrenamientos. Se prevé, según fuentes consultadas, que estos preparativos para las competiciones, se hagan el jueves y el viernes y todo parece indicar que, salvo cuestiones de última hora, el rey emérito participe en uno o varios de estos entrenamientos y se ponga al frente del Bribón en las pruebas de la regata en la ría de Pontevedra sábado y domingo.

Mientras en Sanxenxo todo se pone a punto para la visita del monarca emérito, Juan Carlos I ha decidido pasar este martes en Londres, donde los medios de comunicación británicos informan de una cena con varias personas en un prestigioso restaurante de la capital. Ha trascendido, asimismo, que el monarca emérito dormirá este martes en Inglaterra, fuera de la agenda oficial se cree que desayunará con Carlos III y desde la metrópolis británica volará al aeropuerto de Vigo el miércoles por la mañana, aterrizando en Galicia previsiblemente en torno a las doce del mediodía. El traslado a Sanxenxo se hará en coche hasta, en principio, la casa de Pedro Campos, ubicada en un tramo litoral en el lugar de Nanín, entre la playa de Areas y el casco urbano de Sanxenxo. Juan Carlos I pasará en Galicia todos los días hasta el domingo por la noche, cuando emprendería el viaje de regreso a Abu Dabi.