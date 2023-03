Un terremoto de grado 3 ocurrido de madrugada en Mondariz se deja sentir en media provincia de Pontevedra

Captura del mapa del Instituto Geográfico Nacional. Marcado con una flecha, el epicentro del seísmo que se percibió esta pasada medianoche

Media provincia de Pontevedra vibró la pasada madrugada con un terremoto que tuvo como epicentro Mondariz, pero que se hizo sentir en municipios alejados como Cerdedo-Cotobade, Marín, Poio, A Lama, Ponte Caldelas, Vilaboa o la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio, pero también hacia el sur, como Salvaterra o As Neves.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó de que el movimiento sísmico se produjo a las doce y veinticinco de la noche y que tuvo lugar a 20 kilómetros de profundidad en suelo de Mondariz, en una zona situada entre las parroquias de Sabaxáns y Gargamala. Alcanzó una magnitud de grado 3 en la escala de Richter.

«Estabamos a cear na casa duns amigos cando o sentín. Nun primeiro momento pensei que fora un trono dunha tormenta, aínda que máis longo do normal. Pero tremía un pouquichín a casa, e pareceunos raro», cuenta Samuel Certal, tras el mostrador de una cafetería-pastelería próxima a la casa consistorial. Aunque desde el Concello confirman que fueron muchos los vecinos que dijeron haber sentido el temblor, en la barra de este local también son muchos los que hoy se han mostrado sorprendidos, porque el seísmo les cogió durmiendo y no notaron nada.

«Parecía como se empezara a centrifugar unha lavadora noutra parte da casa», describe Susana, otra vecina del municipio, que estaba despierta en una vivienda de la parroquia de Meirol cuando la tierra tembló, en una zona de montaña separada por un pequeño valle del epicentro del seísmo, ocurrido en las estribaciones de la Serra do Suído.

Durante esta mañana el IGN ha seguido recibiendo notificaciones, a través de su página web, de personas que sintieron el terremoto, especialmente del centro sur de la provincia pontevedresa. Según su información, el seísmo fue percibido en una veintena de concellos: Mondariz, Salceda de Caselas, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Ponteareas, Soutomaior, Covelo, Salvaterra do Miño, As Neves, Ponte Caldelas, Arbo, Redondela, Vigo, Nigrán, Mos, Marín, Poio, Cerdedo-Cotobade, Pontevedra o Vilaboa.

Tres terremotos en la provincia en tres días

La inmensa mayoría de los terremotos que se producen en la provincia de Pontevedra son muy pequeños y no llegan a ser perceptibles por los humanos, pero no ha sido este el caso del seísmo de esta madrugada, ya que aunque no fue grande, sí fue sentido por muchas personas, tras alcanzar el grado tres en la escala Richter, que es el sistema internacional por el que se miden y clasifican los movimientos sísmicos.

Además del de Mondariz, esta semana el Instituto Geográfico Nacional ha registrado otros dos pequeños movimientos sísmicos en suelo gallego. El miércoles a las 12.34 del mediodía hubo uno de 1,8 grados con epicentro en Covelo, ocurrido a 26 kilómetros de profundidad, y el martes a las 8.30 de la mañana, otro de 2,3 grados con epicentro en Soutomaior, y registrado a menor profundidad, unos 18 kilómetros.