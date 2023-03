Rueda sobre Besteiro como delegado del Gobierno en Galicia: «Agardo que non sexa un movemento do PSOE para arranxar as súas cuestións internas»

Besteiro y Rueda, en una foto del 2010, cuando el primero era presidente de la Diputación de Lugo, y el segundo, conselleiro CEDIDA

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, valoró este martes el nombramiento de José Ramón Gómez Besteiro como delegado del Gobierno en Galicia en sustitución de José Miñones, al que Pedro Sánchez ha escogido para el puesto de ministro de Sanidad. Rueda extendió la mano de la Xunta al nuevo representante de Madrid en Galicia para coordinar asuntos vitales y también expresó su deseo de que el nombramiento no sea solo una maniobra de cariz político interno del PSdeG.

«Agardo que isto non sexa un movemento do partido socialista para arranxar as súas cuestións internas. Quero que se faga máis pensando en Galicia e que funcione a Administración, que noutras claves que non serían tan desexables», destacó el mandatario autonómico, en conversación con periodistas durante un acto en Marín.

Al pedírsele un mayor análisis en clave política sobre el nombramiento de Besteiro, Rueda precisó: «Está claro que no liderado do PSOE en Galicia, a sensación de provisionalidade é constante, e non agora especialmente, senón nos últimos anos». Y añadió: «Eu sinceramente o que desexo é que os partidos que están na oposición estean ben organizados para facer unha oposición construtiva, e se isto lle serve ao partido socialista para organizarse por fin, eu prefiro iso á descoordinación e falta de liderado que se percibía agora mesmo, e dígoo desde fóra e con todo o respecto».

Besteiro regresa a la primera línea enfilando su candidatura a la Xunta X. Gago / M. Varela

El presidente de los populares gallegos insistió en que las Administraciones no están para resolver los problemas internos de los partidos. «Se este movemento simplemente busca iso, creo que as institucións non están para iso, e lamentaría que o único resultado práctico fora que o partido socialista intentara arreglarse externamente. Hai que facelo [el nombramiento] desde o punto de vista da Administración e da lealdade institucional», concluyó.

Así las cosas, el presidente de la Xunta aprovechó para dar la bienvenida y tender una mano al que será el nuevo representante del Ejecutivo central en Galicia: «Quero darlle a benvida ao novo delegado do Goberno, ofrecerlle toda a colaboración. Agardo que haxa esa coordinación para que as competencias do Goberno central en Galicia e as da Xunta que necesitan a colaboración do Goberno central funcionen fluidamente, que creo que esa é a tarefa dun delegado do Goberno».

«Do ministro Miñones espero que sexa máis sensible que Darias aos problemas da Sanidade que coñece perfectamente»

En cuanto al nombramiento de Miñones como ministro de Sanidad, el presidente de la Xunta confirmó que le llamó este lunes para felicitarle. «En canto se coñeceu a noticia chameino e desexeille sorte. Dixen, e penso sinceramente, que para Galicia sempre é unha boa nova que alguén que estea nunha responsabilidade importante como é no Goberno central e no Ministerio de Sanidade, sexa galego».

Rueda le recordó a Miñones que hay un problema de personal sanitario que hay que resolver y que le toca mover ficha también al Gobierno estatal y no solo a la Administración autonómica. «Loxicamente coñecerá, e falo desde o punto de vista de Galicia, os problemas que existen aquí e as circunstancias, e polo tanto terá máis facilidade para propoñer solucións (...) Sábense xa cales son as demandas que fai Galicia sobre o que debería facer o Ministerio de Sanidade, e polo tanto agardo del o que non fixo a ministra Darias, que abandona o cargo sen tomar esas decisións, e espero que o ministro Miñones sexa máis sensible aos problemas que coñece perfectamente». Y reiteró: «Terá toda a colaboración da Xunta de Galicia».