Lores sobre el aviso de la UE a España por Costas: «Ven a confirmar o noso posicionamento, a prórroga foi ilegal»

El alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores S.B.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hizo un balance del requerimiento de la Comisión Europea a España reclamando cambios en el proceso de prórroga de concesiones en el dominio público marítimo terrestre de Costas. Aseguró que lo expuesto por la Comisión Europea, «fai reafirmarme no que dixen en su día» tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la validez de la prórroga de la concesión de Ence Pontevedra por 60 años. Lores resaltó que, para él, la sentencia del alto tribunal estatal es «un ataque á Lei de Costas e un fracaso do estado de Dereito». Indicó que el Concello de Pontevedra, que se opone a la continuidad de la pastera en Lourizán, tiene una hoja de ruta y que esta pasa por «estudar en profundidade en canto se coñeza a sentenza do Supremo» y, a partir de ahí, ver todas las vías de posibles recursos y las instancias ante las que los pueden interponer.

«Indiscutiblemente nós non vamos a deixar de loitar pola recuperación da ría de Pontevedra e obviamente pola reubicación dunha empresa industrial pesada», afirmó. Sobre el requerimiento de la UE a España, Lores sostiene que «ven a confirmar o noso posicionamento» porque «coincide plenamente coa loita que estamos a levar» y que «a prórroga foi ilegal como así o recoñeceu a Audiencia Nacional». Para el alcalde es «curioso» y «dificilmente comprensible» que el Supremo hubiese revertido la sentencia anterior de la Audiencia Nacional.

Lores cree que es previsible que la Comisión Europea, si no logra una respuesta adecuada de España, acabe llevando el asunto ante la Justicia de la UE, porque la legislación actual española, desde el punto de vista del regidor, «invade competencias da UE». Por eso, «se confirma, se reafirma e se avala o noso posicionamento, que é serio e riguroso». Añadió: «Estamos no século XXI e se nos enche a boca falando de sostenibilidade, de loita contra o cambio climático e recuperación dos espazos públicos, e polo tanto esa debe ser a liña, e estamos convencidos do que estamos facendo con todo o orgullo do mundo».

Sobre la repercusión inmediata del requerimiento de la UE a España, Lores admitió que no era jurista, pero que en lo que puede valorar lo ocurrido, afirmó que «hai moitísimos argumentos para avalar a recuperación de Lourizán e de que se recuperen os terreos». Para el alcalde, el Supremo se ciñó solo a un argumento, pero «hai moitos máis» y la intervención ahora de la UE refuerza el escenario de que hay varias vías para recurrir la prórroga.

Asimismo, el regidor se reunió esta mañana con un numeroso grupo de alumnos de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de Galicia con los que analizó la situación de los terrenos donde se asienta Ence y sus posibilidades de integración paisajística y urbanística en el caso de que se fuese esa industria de su actual ubicación. El alcalde señaló que estos alumnos están evaluando varias ideas que presentarán al Concello como propuestas de recuperación ambiental y paisajística de este ámbito litoral.