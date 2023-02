Ence descarta que el procedimiento de infracción de la UE ante España por las concesiones de Costas afecte a Pontevedra

Factoría de Ence en Lourizán CAPOTILLO

Ence ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores, inversores y proveedores al día siguiente de saberse que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por la legislación actual de las concesiones de Costas y sus prórrogas. La compañía subraya que este requerimiento no afectará a la validez de su prórroga de Lourizán, que fue avalada por el Tribunal Supremo hasta el 2073. Asimismo, resaltan que, en un hipotético escenario de cambios legislativos sobre Costas en España, «esta modificación non tería en ningún caso carácter retroactivo».

En un comunicado, Ence insiste: «A compañía descarta que este procedemento poida afectar á prórroga da concesión da súa biofábrica de Pontevedra». Precisa que «a legalidade desta prórroga foi avalada polo Tribunal Supremo, según deu a coñecer este Tribunal o pasado 7 de febreiro, sen que se vexa afectada por modificacións lexislativas que poidan ter lugar con posterioridade». Asimismo, manifiesta que «a compañía está actualmente á espera de coñecer o texto completo da sentenza do Tribunal Supremo», pues hasta ahora solo ha trascendido el sentido del fallo, estimando su recurso en casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional que habían anulado la prórroga.

Apunta la empresa que ante un posible cambio en el mecanismo de otorgamiento de las prórrogas de concesiones del dominio público marítimo terrestre, «dita modificación non tería en ningún caso carácter retroactivo, é dicir, aplicaríase a futuro, pero non ás concesións cuxas prórrogas foron concedidas con anterioridade, como é o caso da prórroga extraordinaria da concesión de Ence Pontevedra».

Desde la empresa se matiza que en una sentencia del 5 de noviembre del 2015 el Tribunal Constitucional «ratificou a constitucionalidade do réxime das prórrogas extraordinarias establecido na Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei 22/1988, é dicir, a coñecida como Lei de Costas do 2013».

En el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE, según recuerda la compañía, se argumentaba que la Ley de Costas entrada en contradicción con la Directiva de Servicios de la UE. Ence destaca que «con todo, esta argumentación non foi acollida polo Tribunal Constitucional» que avaló el régimen de prórrogas del litoral.