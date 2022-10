El inusual incidente con la motosierra ocurrió en el local Atalaya, en el centro de Marín LEGRET

Un hombre de 53 años protagonizó un inusual incidente en una cafetería de Marín, cuando se presentó con una motosierra encendida a la puerta del local después de que se le negara una cerveza por moroso. Otro cliente que estaba en el establecimiento reaccionó con rapidez, logró ponérsele detrás y apagar la motosierra tirando del aire y ahogando así la máquina. En los segundos que tardó el presunto agresor en responder, el camarero logró cerrar la puerta del local, donde había clientes tanto dentro como en la terraza, y echar la reja. El hombre, que estaba, al parecer, borracho, según los presentes, se fue sin causar mayores problemas. La Policía Nacional investiga el caso que se aborda como un asunto de presuntas amenazas. El hombre está identificado.

El establecimiento donde ocurrió el suceso, Atalaya, es un local muy conocido en la villa portuaria, situado en la calle Ezequiel Massoni y frente al parque Eguren, en pleno centro de Marín. Según explicó el propietario del local, el supuesto agresor acude con frecuencia a esta cervecería, aunque en los últimos días, al estar borracho y no pagar lo que consumía, le indicó que no volviese al menos en dos días. Pasado el tiempo de la advertencia, el hombre regresó el pasado lunes al Atalaya en torno a las once de la noche. Entró en la cervecería, y le pagó al camarero los quince euros de deuda que tenía en ese momento con el establecimiento. Saldado el impago, pidió una cerveza más. Entonces, apunta el dueño del local, «o camareiro díxolle: 'Non cha poño'. E o home foi para a casa, colleu a motoserra e volveu aquí».

Volvió con un caballo al centro de Marín

Fuentes de la investigación del caso añaden que el hombre, que vive en una zona de la periferia del casco urbano, tras ir a su casa, regresó a la calle Ezequiel Massoni, ahora con un caballo y con la máquina, dejando la motosierra al lado del animal mientras entraba en el establecimiento a pedir la cerveza.