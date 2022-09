La conselleira insistió en que el Gobierno gallego tiene que actuar ante la actitud de Madrid. «Cada vez informacións que van chegando e as restricións, que non son obxectivas senón moi subxectivas da interpretación da Lei de Costas, están poñendo en entredito o litoral galego». Vázquez aseguró que el Ejecutivo central está actuando contra la cadena mar industria y contra muchas otras actividades en la costa a las que Galicia está ligada desde siempre. «Intentamos como Goberno galego clarificar certas situacións, pero non foi posible e conscientes de que Galicia non pode darlle as costas ao mar, desde o punto de vista ambiental, pero tamén económico e social non nos queda outra máis que lexislar», sentenció.

Sostuvo Vázquez que «toca regular» y que con esta futura ley gallega, «imos regular o litoral, as actividades que se poden desenvolver en dominio público marítimo terrestre e incluso daremos un paso adiante para poder facer posible os cambios de uso e os distintos xeitos de planeamento urbanístico».