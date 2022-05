El PP, con Rajoy, Feijoo y Rueda juntos, aprovecha su congreso local en Pontevedra para mostrarse «rebosante»

A Alfonso Rueda le tocó coger el testigo de un Mariano Rajoy que sembró el patio de carcajadas. Así que Rueda reconoció que «hai moi bo ambiente por aquí» y que no era fácil hablar tras el expresidente. También fue claro y, disculpándose con Rafa Domínguez tras elogiar su valía como «futuro alcalde de Pontevedra», dijo que iba a hablar de lo suyo. Insistió en que no va a sustituir a Núñez Feijoo porque es «insustituible» y se comprometió a intentar mejorar el proyecto del PP para Galicia. Señaló que su partido «sempre será o do si, fronte ao PSOE e ao BNG, que son os do non polo non». Le agradeció al líder del PP pontevedrés que siempre lleve una sonrisa en la boca, y le afeó al alcalde de la ciudad, al nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, que no sonría nunca. Luego, dio ya paso al gran protagonista de la jornada.

Rafa Domínguez tardó en salir a escena. Pero cuando lo hizo tuvo una intervención bien extensa. Más de media hora hablando en la que pasó de los agradecimientos personales, con su mujer Erica y su hijo Rafita como protagonistas, al ataque político, afeando los métodos de contratación de Lores, el hecho de que el alcalde viviese en una casa sin licencia de primera ocupación o que el regidor se comprase un coche oficial con 300 caballos de potencia en una ciudad con la bandera de peatonal. Terminó concluyendo: «Gracias Lores por tus primeros años, nos quedaremos con lo bueno, pero es hora del cambio». Presentó luego a su ejecutiva local, formada por los siguientes miembros: Luis Encinas, Gregorio Andión, Aroa Otero, Raquel Lorenzo, Silvia Crespo, Raquel Martínez, Bea Rey, Juan Carlos Abeigón, Blanca García, Lupe Murillo, Ana Isabel Vázquez, Guillermo Juncal, Gerardo Pérez, Juan Manuel Muñoz, Martín Martínez, Silvia Junco, Pablo Fernández, José Benito Suárez y Pepa Pardo.