Capotillo

Emoción, desgarro y tristeza en la Alameda de Marín en una nueva concentración donde las familias de los 21 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo, en el caladero de Terranova, reclamaron al Gobierno central que cumpla sus compromisos con ellos y envíe un robot al pecio para poder examinar cómo está el pesquero y si hay algún cadáver de los tripulantes en su interior. Consideran que esta operación es necesaria para conseguir tener datos que puedan concretar de forma objetiva cómo fue el naufragio en el que perecieron sus seres queridos. Ante una Alameda marinense abarrotada de personas, la expectación era máxima cuando Samuel Koufie, uno de los tres supervivientes y que ha aportado una versión del accidente distinta a la de los otros dos y de la armadora, tomó la palabra para respaldar las peticiones de las familias de sus compañeros muertos. «Pido al Gobierno de España que si quiere hacer justicia, no se puede hacer justicia sin bajar al barco». Sus palabras fueron ovacionadas por los asistentes, vecinos de una comarca, O Morrazo, sacudida por la tragedia del barco.

A la una de la tarde, en la Alameda de Marín, entraron los familiares portando tres pancartas. Tres palabras resumen sus reclamaciones al Gobierno español: «Búsqueda, verdad y justicia». La portavoz de las familias, María José de Pazo, abrió el acto. «Pedimos que se bajase para saber si es posible encontrar un cuerpo, sí, y este es nuestro legítimo derecho, y nadie nos lo puede quitar». De Pazo añadió que «nunca jamás pasó por nuestra cabeza enviar buzos», porque supondría poner en peligro vidas humanas y porque, además, existen medios mecánicos, robots, que pueden cumplir esa función sin riesgos para nadie. Recordó que, por ejemplo, el Instituto Español de Oceanografía hace campañas de prospección en este caladero y que sus barcos están dotados de maquinas para poder hacer la búsqueda que reclaman. Advierte De Pazo que en verano es la época más adecuada para esa búsqueda si es necesario esperar para tener los equipos listos, pero que no entiende por qué pasado un mes y 19 días nadie ha sabido todavía decirles dónde está el barco hundido. «No han hecho nada, ni siquiera medir la profundidad».

«Lo que pedimos no es algo extraordinario, que no se haya hecho antes, buscar a personas por el fondo del mar. No estamos pidiendo nada que no se haya hecho antes», incidió. «Lo que no entendemos es que si se hizo con unos, con estos 21 no lo quieren hacer, ¿por qué? Es un agravio comparativo», recalcó. De Pazo insistió en que le corresponde al Gobierno central actuar en este caso y aceptar lo que se comprometió. La portavoz de las familias se mostró muy dolida con la «humillación» y «desprecio» con que el Ejecutivo estatal se está comportando con ellos. Afirmó, como ejemplo, el escrito oficial donde se les comunicó que es técnicamente inviable la bajada al pecio. Sin firma, sin justificación técnica que avale la negativa, para las familias es solo una excusa. «Si se baja al barco y se ve que no hay nada o que no se puede acceder, entonces las familias no diremos nada más, pero mientras no se haga ni un mínimo paso lo seguiremos pidiendo, por los 21 y por toda la gente del mar», concretó. «Sabemos que sí se puede bajar», recalcó.