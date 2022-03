CAPOTILLO

A finales del 2014, el Complejo Hospitalario de Pontevedra (Chop) registró varias muertes que entonces se vincularon con varios shock sépticos derivados de la presencia de la pseudomona -una bacteria multirresistente- en el organismo de los fallecidos, y de la que se habrían contagiado durante su estancia hospitalaria. Entre los fallecidos estaba una joven de 25 años que, a principios de octubre de aquel año, había acudido al servicio de urgencias del Hospital Montecelo «porque presentaba un cuadro de odinofagia y fiebre persistente que no cedía con tratamiento de amoxicilina e ibuprofeno pautado por el médico de atención primaria», según consta en la resolución judicial.

Entonces se explicó que presentaba un cuadro clínico compatible con el de una persona inmunodeprimida. La muerte se produjo el 6 de noviembre por un shock séptico, lo que determinó que sus allegados sostuvieran la tesis de que «no se pusieron a su disposición los medios adecuados y disponibles para evitar la infección (...) por falta de aplicación del protocolo de aislamiento inverso que se le pautó, por lo que falleció al contraer una infección hospitalaria».

La familia de la fallecida interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en asistencia sanitaria, la cual fue desestimada por la Consellería de Sanidade. No obstante, no ocurrió lo mismo con el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pontevedra: condenó al Sergas y a la aseguradora a abonar 80.000 euros al esposo de la paciente, y 100.000 euros a su hija de 4 años. Entendía el juzgado que «el fallecimiento fue consecuencia de la infección contraída durante su estancia hospitalaria en el Hospital Montecelo, en el curso del ingreso y tratamiento médico a que fue sometida; la bacteria, con resistencia a casi todos los antibióticos conocidos, no pudo ser superada con tratamiento antibiótico, sufriendo un shock séptico y fracaso multiorgánico irreversible posterior con el consiguiente fallecimiento».