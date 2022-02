Controles de la Guardia Civil de Tráfico en la comarca de Pontevedra. Imagen de archivo emilio moldes

Fue una situación cuanto menos surrealista la que vivieron los guardias civiles que participaban en la madrugada del 22 de junio del 2019 en un control de carretera en el entorno del peaje de la autopista AP-9 a su paso por el municipio pontevedrés de Vilaboa. Los agentes le dieron el alto a un Renault Clio y, ante las sospechas que su conductor, un vecino de Moaña de 30 años, podría haber consumido bebidas alcohólicas, le requirieron para que soplara.

Que diera positivo casi duplicando la tasa máxima legal permitida en España -la primera prueba arrojó un positivo de 0,57 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y la segunda, de 0,47 cuando el máximo permitido es 0,25- no les sorprendió. Sí lo hizo respuesta del conductor. Este, al ser informado de que sería denunciado en vía administrativa en cumplimiento de la obligación de sus funciones, no dudó en ofrecerles «mil euros para que le dejaran irse y no formularan la denuncia».

Los guardias le transmitieron entonces que el intento de soborno podría ser constitutivo de un delito, pero el acusado, en lugar de retractarse y «con conocimiento de que no podía hacerlo», les reiteró su ofrecimiento a cambio de que le dejaran marcharse.