También apeló a evitar las divisiones internas. «Siempre lo dijimos en estos cuatro años y fue nuestra fortaleza, la unidad del partido en la provincia de Pontevedra, que consiguió alcanzar los mejores resultados electorales en cada una de las citas y pasando a ser primera fuerza política en las elecciones municipales, europeas y generales». Por si no era lo suficiente claro, Regades aseguró: «Este es un proyecto de sumar, donde nadie sobra». En este sentido se definió a sí mismo y a sus apoyos como un «equipo de gente que sabe hacer puentes, que no somos de hacer muros. Nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer ahora». Para Regades, la existencia de tres candidaturas a la secretaría provincial del PSOE pontevedrés es una oportunidad de que los militantes hablen y expresen sus preferencias, por lo que también tuvo palabras directas a sus contrincantes en la carrera por la dirección interna del PSOE. «Gracias a Pacho y gracias a Paloma, sin ellos dos estas primarias no serían posibles, y la democracia que tiene el PSOE no podría llegar a realizarse». Insistió: «Mis verdaderos rivales políticos están en otros partidos», señaló al preguntársele por la candidatura de Castro, próxima a Gonzalo Caballero. En clave local de Pontevedra -donde está adscrita su contendiente-, indicó, por ejemplo, que «tenemos avales masivos en la ciudad de Pontevedra».

Para conseguir revalidar la confianza de los militantes de la provincia, Regades sostuvo que ahora tocará visitar todas las agrupaciones y pedirles el voto para fortalecer a los socialistas en la provincia y, a través de ella, Galicia. En su intervención, el candidato destacó los logros del PSOE en la provincia, en todos los comicios, logrando «unos resultados fantásticos», por ejemplo, en la Diputación, donde los socialistas se quedaron solo a 500 votos de la mayoría absoluta. «Nuestro proyecto no le ha dado voz a la militancia, ha empoderado a la militancia y va a seguir haciéndolo», enfatizó.