Cuatro horas de rescate para salvar a una perra atrapada en una tubería en Cerdedo-Cotobade

Protección Civil de Cerdedo-Cotobade

Cuatro horas de rescate se dicen pronto, pero este tiempo se les hizo eterno a los integrantes de la agrupación de Protección Civil de Cerdedo-Cotobade que pusieron todo su empeño para salvar al animal, que llevaba más de un día atrapado en la tubería de pluviales. Cuando todo el operativo acabó en torno a las once de la noche del miércoles, un examen del animal reveló que estaba ileso. No ha aparecido su dueño y un vecino se ha hecho cargo de él mientras no se encuentre, porque aunque no tenía chip, sí usaba collar.

Todo ocurrió en la parroquia de Aguasantas, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. El presidente de la agrupación de Protección Civil, Javier Lois, explicó que recibieron el aviso de los vecinos que sentían gemir al animal cuando pasaban por el lugar, pero que no eran capaces de ver dónde se encontraba. Al final acabaron dándose cuenta de que el ruido procedía de debajo de la acera, así que no quedaba otra explicación, de alguna forma la perra se había introducido por la pequeña tubería de pluviales, probablemente asustada por la tronada, y allí se había quedado encajada, sin poder salir.

Javier Lois explica que se presentaron en el lugar a las siete de la tarde del miércoles, en un tramo de acera en la carretera general. A cada tramo de unos cincuenta metros hay una rejilla, y se supone que el animal consiguió entrar, «nunha tubería que ten 25 centímetros de diámetro e que é moi longa». Ese fue el primer problema, dónde estaba exactamente la perra. Javier Lois precisa que tuvieron que utilizar una cámara de prospección unida a un cable, que fueron metiendo por las distintas catas que hicieron en el pavimento, hasta conseguir ver al can. Entonces empezaron a picar usando un martillo neumático con el que abrieron dos pequeños agujeros, delante y detrás y por donde colocaron una varilla para que la perra no se moviese. A escasa distancia en la parte de delante abrieron un boquete lo suficientemente grande en la acera y la tubería que les permitió acceder a dónde se encontraba la perra. «Sacamos a varilla, e a cadela puido moverse cara arriba e nós sacalo da tubería». Operación rescate finalizada. Eran las once de la noche. El animal estaba bien, asustado por la aventura, pero sin lesiones aparentes.