La Diputación de Pontevedra carga contra la ausencia de mujeres en el consejo de los fondos Next Generation

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 04/05/2021 18:52 h

A través de una carta dirigida al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, su homóloga al frente de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, carga contra la ausencia de mujeres en el consejo de administración de la sociedad creada para captar fondos europeos Next Generation de recuperación contra la pandemia del coronavirus. Esta sociedad está liderada por la Administración autonómica y es participada por empresas gallegas con capital público-privado, si bien su consejo es exclusivamente masculino al estar integrado por nueve hombres y ninguna mujer.

En la misiva, Carmela Silva califica de «insólita e incomprensible» esta decisión que achaca a la Xunta, que tiene una mayor participación en la sociedad, y al resto de empresas que la integran. Es por ello que insta a un rectificación y que se proceda a la incorporación de mujeres hasta alcanzar un consejo de administración paritario. «Unha administración pública que defende a igualdade, alo menos nos discursos públicos, debe ter unha actuación inequívoca, predicar co exemplo e corrixir á máxima urxencia esta disfunción que consideramos inaceptable e lamentamos profundamente», remarcó Silva.

Para la presidenta provincial «resulta inaudito que en pleno século XXI se permitan o luxo de desperdiciar o enorme talento de moitas mulleres galegas moi potentes en campos como a economía, a industria, o medio ambiente, o urbanismo, a mobilidade, a demografía, a transición ecolóxica, a dixitalización ou a enxeñaría, en definitiva en todos os ámbitos de actuación. Por non estar, nin sequera figura unha soa conselleira do seu goberno», lamenta al respecto.

Carmela Silva confiesa la «desagradable sorpresa» que le supuso comprobar la ausencia de mujeres en la presentación pública del consejo, al tiempo que recuerda a Núñez Feijoo que «os fondos que Europa destina á recuperación teñen como un dos seus grandes obxectivos a igualdade de xénero, polo que a falta de representación do 50 % da poboación resulta intolerable e non pode representar de ningunha das formas á sociedade galega».

El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido la actuación de la Xunta para gestionar los fondos europeos con cargo al programa Next Generation que este lunes ha dado un paso más con la constitución de una sociedad público-privada cuyo consejo de administración está unicamente compuesto por hombres. «Si lo que me pregunta es si lo que creo es que debe haber mujeres en todos los órganos que tengan que tomar decisiones, a mí me parece positivo», ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces Puy, quien se ha limitado a ofrecer estas declaraciones y ha dicho que desconocía incluso la composición del consejo de administración, que se constituyó este lunes en la Cidade da Cultura.