La dimitida delegada territorial de la Xunta en Pontevedra señala a la Diputación y se defiende: «Fixen o correcto no seu momento»

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 08/02/2021

«Son unha das poucas persoas que coñece a verdade desta situación». Luisa Piñeiro, la dimitida delegada territorial de la Xunta en Pontevedra tras ser condenada a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación, ha empleado su perfil en la red social Facebook para insistir en su inocencia y en que recurrirá esta sentencia hasta donde sea necesario. Eso sí, la ex alto cargo del PP deja claro que no se arrepiente de su actuación -«fixen o correcto no seu momento»-, así como asegura que «si, volvería a facelo. Estou segura da actuación que fixen no seu momento e non teño porque ocultalo».

Tras señalar que estaba asombrada de algunos comentarios vertidos por redes sociales, Piñeiro limitó su proceder a que se limitó a «firmar unha solicitude de subvención para unhas melloras no campo de fútbol de Moraña», localidad pontevedresa de la que era alcaldesa. Remarca que no se discute el proyecto del campo de fútbol, e incide en que las actuaciones para las que se solicitó la ayuda económica de la Diputación de Pontevedra, por entonces presidida por Rafael Louzán, también condenado por estos hechos a una pena similar, fueron demandadas por el entorno del club de fútbol.

Luisa Piñeiro subraya que la petición de subvenciones era algo que realizaba continuamente, dado que el Ayuntamiento no disponía de capacidad para ejecutar determinadas infraestructuras. Y ahí dirige su mirada hacia la Diputación provincial. «O expediente nunca se tramitou no Concello de Moraña», por lo que instó a que se busque a los verdaderos responsables en otro lugar: «Por favor, e busquemos os responsables dos que están tramitando estos expedientes, que é un expediente única e exclusivamente da Deputación de Pontevedra. O Concello non ten ningunha responsabilidade nesa tramitación».

La exdelegada territorial de la Xunta, por otro lado, señala que ha sido condenada como cooperadora necesaria, «en ningún momento se me acusa de corrupta», «en ningún momento», insiste, se habla de que alguien se hubiera llevado dinero por las obras de mejora del campo de fútbol. De igual modo, minimiza el alcance del procedimiento judicial a una discusión en torno a si un trámite administrativo que se llevó a cabo en la Administración provincial «se fixo de maneira correcta ou non, estase cuestionando un trámite administrativo». Y lamenta, a modo de conclusión, «a gran inxustiza que estou vivindo neste momento».