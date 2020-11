La película «Ons», de Alfonso Zarauza, abrirá la próxima edición del Culturgal

0

Finalmente, la organización de la 13 edición del Culturgal desveló este miércoles que será Ons, «un dos títulos cinematográficos máis agardados do ano», el que abrirá el próximo 27 de noviembre la feria de la industria cultural en Pontevedra. De este modo, la película se proyectará en el Pazo da Cultura antes de estrenarse en salas comerciales y tras ser exhibida en dos importantes festivales, el Festival de Cine Europeo de Sevilla y Cineuropa en Santiago de Compostela.

Añadieron que el pase en Pontevedra «será moi especial, polo miniconcerto previo da banda Chicharrón, responsable do tema principal da película, e pola presenza do director e reparto que compartirán os primeiros pasos do filme co público». Además, «este será un dos poucos eventos exclusivamente presenciais de Culturgal 2020, que traslada a súa programación á retransmisión online para chegar a máis público neste ano de pandemia».

Precisamente, hoy el festival sevillano acoge la première mundial de la que es ya la quinta película del cineasta Alfonso Zarauza en la sección Historias Extraordinarias - Special Screen, una de las novedades de este certamen cinematográfico.