El exacalde de Campo Lameiro, ingresado tras una salida frustrada de caza en Toledo

02/11/2020 09:31 h

Julio Sayáns, el que fuera alcalde de Campo Lameiro durante 36 años, es una de las personas que ha dado positivo por coronavirus recientemente, incluso, días antes de que la Xunta decretara el cierre perimetral de Pontevedra, Poio y Marín, y permanece ingresado en un centro hospitalario. Al parecer, el contagio se confirmó tras una salida de caza a Toledo junto a otros cazadores que finalmente se frustró.

El propio exregidor confirmó que «ahora estoy bastante bien. Llevo una semana aquí». Sayáns explicó que el contagio se produjo antes de desplazarse a Toledo: «Cuando me fui de caza ya me lo llevé conmigo -el virus-, ya lo tenía y no lo sabía», lamentó al respecto.

Al parecer, fue en Toledo cuando se manifestaron los síntomas y determinaron su ingreso posterior en un hospital. Distintas fuentes confirmaron, asimismo, que otros integrantes de la partida de caza de Julio Sayáns también habrían dado positivo.