El calvario del Cisne, aislados, con doce PCR pendientes y cuatro positivos en la plantilla

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

21/10/2020 15:13 h

Los jugadores del Cisne siguen aislados a la espera de que le confirmen la fecha para las PCR que le permitan retomar su actividad deportiva. Por el momento, hay cuatro positivos y no descartan que vayan subiendo, viendo todo lo que ocurre en el resto de equipos en los que se han dado casos. Pero a los pontevedreses les pasó en el peor momento. A raíz de un partido con el Cuenca, que tiene 16 contagios, han empezado a caer poco a poco. El martes eran tres y hoy son ya cuatro. Esperan más, ya que algunos de los jugadores tienen algún síntoma.

Esto que viven es una «odisea». Cada uno de ellos ha llamado al teléfono covid buscando una fecha para su PCR. «Allí no nos dan solución e individualmente nos hemos puesto en contacto con nuestro médico de cabecera y hay interpretaciones distintas del protocolo, algo que genera intranquilidad», apuntan desde el club. Y es que además de la competición oficial en el equipo están pendiente de varias citas con las selecciones nacionales. Jabato y Pablo González están llamados por la juvenil y Álvaro Preciado, por la selección júnior. Y ninguno de ellos se ha podido hacer todavía la PCR. La convocatoria está prevista para la primera semana de noviembre, fecha en la que parará la competición. También hay jugadores más que están pendientes de su convocatoria con el combinado autonómico.

Todas estas dudas surgen en pleno confinamiento, ya que no puede salir a la calle mientras no tengan los resultados. «Estamos esperando por los resultados de las otras pruebas, pero ya no descartamos pedir el aplazamiento del partido del Barcelona», comentan desde el club. Ese encuentro se corresponde con la undécima jornada, pero la Federación Española todavía no ha puesto fecha. Hay pendientes de jugar treinta partidos de Asobal.