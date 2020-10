Un error defensivo condena al Arousa en el debut en A Lomba

0

18/10/2020 22:42 h

Mal arranque del Arousa en A Lomba, que se queda sin los puntos tras un error defensivo que facilitó a Marcos Alonso subir el gol de la victoria al marcador. Todavía quedaba mucho tiempo de juego sobre el césped arousano para neutralizar el tanto del Arenteiro, pero el Arousa no tenía su día. Los visitantes desplegaron un equipo muy táctico para pelear por el play off desde la primera jornada. La ocasión era la perfecta. El Arousa es un rival directo con las mismas aspiraciones y es vital empezar a puntuar en una liga atípica. Los de Rafa Sáez generaron poco peligro en la frontal del área, a pesar de que gozaron de numerosas ocasiones a balón parado a lo largo del encuentro. En el resto de acciones no encontró los espacios para conducir el balón a la portería. Y antes del descanso a punto estuvo de llegar el segundo del Arenteiro con una jugada espectacular de Víctor Eimil, que condujo el balón como haciendo un eslalom por el campo contrario.

A la vuelta de vestuarios y con un gol en contra, los arousanos metieron intensidad para empezar a generar ese peligro inexistente en la primera parte. Y Rafa Sáez, que veía que se le escapaban los puntos, optó por reforzar al equipo arriba después de que Manu Táboas detuviese un remate de Naveira cuyo rechacé se iría al segundo palo. Por la contra, el Arenteiro que tenía dominado el centro del campo, apostó por conservar el marcador y reforzó la defensa para proteger la portería en un encuentro con hasta una docena de amonestaciones.

Los puntos se van para O Carballiño después de 90 minutos en los que el Arousa no fue capaz de generar una ocasión clara de gol en su debut en A Lomba.

Manu Táboas, Sergio Cotilla (Fajardo, min 53), Javier (Sanabria, min 53), Pedro Beda, Campillo, Julio Rey (Adrián Gómez, min 87), José Vives (Pillado, min 74), Martín López, Javier Piay, Roberto Fernández.

Diego García, Víctor Eimil, Adrián Fernández, Daniel Portela, Germán Novoa, Adrián Presas (Torres, min 87), Rubén Arce, Álex Fernández, Javi Pazos (Germán, min 82), Marcos Alonso (Adrián, min 90) y Naveira.

GOLES: 0-1, min 33: Marcos Alonso

ÁRBITRO: Sergio Miguéns, Rubén Calviño y Julián Buján. Amarillas a Daniel Portela, Álvaro Naveira, Germán Novoa, Diego García, Víctor Eimil, Francisco Justo, del Arenteiro. Vives, Martín, Pedro Beda, Campillo y Fajardo, del Arousa.

INCIDENCIAS: Primera jornada de Tercera en A Lomba