Arranca la campaña del libre marisqueo en la ría de Arousa

La Voz de Galicia

18/10/2020

Desde primera hora de esta mañana, miles de embarcaciones de la ría de Arousa se harán al mar para participar en la campaña de libre marisqueo, que se inicia hoy. Autorizadas hay 1.355 lanchas, pertenecientes a doce cofradías diferentes, explica Juan Rial Millán, presidente de Rañeir@s Ría de Arousa. Esta entidad se ocupa la gestión de los bancos de Lombos do Ulla, Cabío y O Bohído. Pero no solo ahí podrán faenar los mariscadores arousanos, pues hoy también se abren todas las zonas de libre marisqueo que gestiona la Consellería do Mar.

Habrá que esperar a esta misma mañana para saber cuántas embarcaciones de las que tienen permiso participan en la campaña de este año. «Abre todo, as zonas que xestionamos nós e as que son da Xunta», asegura Rial Millán. El presidente de los rañeiros no tiene muy buenas expectativas sobre la cantidad de marisco que se esconde en las concesiones del libre marisqueo. Y es que los muestreos realizados por los técnicos no han sido muy halagüeños. «Polos muestreos que vimos non hai moi boas expectativas, pero eu sempre digo que hai que esperar a ver o que nos atopamos cando saiamos a faenar», argumenta el presidente de la asociación de Rañeir@s. Aún así, reconoce que «de principio, as cousas non pintan moi ben».

En principio, la campaña del libre marisqueo en la ría de Arosa se prolongará hasta el mes de marzo, aunque la asociación que gestiona los principales bancos tiene intención de prolongarla hasta el mes de abril siempre y cuando, claro está, haya marisco suficiente y las embarcaciones estén trabajando bien.