Todos se paran a ver a la señora Lola

Pontevedra / La voz 16/10/2020 19:03 h

«Parece que aquí no Burgo todo o mundo coñecía á señora Lola. Cada día dos se paran veciños a comentarme cousas dela». El artista Yoseba MP está a punto de rematar el homenaje de la ciudad a Dolores Calviño, la señora Lola, una figura vinculada el Pontevedra CF y que, como no podía ser de otra forma, quedará inmortalizada junto a Pasarón. A tamaño gigante, sobre una medianera que da al estado, Yoseba MP reproduce dos imágenes: una icónica, de Lola celebrando un gol, y un primer plano de Dolores Calviño facilitado por la familia. Y siendo esta imagen menos conocida, es la produce un efecto especial: «Por casualidade -admite el artista- está mirando directamente cara ao estadio. É como a custodia de Pasarón».

El pintor coruñés explicó ayer que, como preveía al arrancar, la chapa ondulada que recubre a medianera complicó notablemente la ejecución. Empezó a pistola pero el acabado no le satisfacía, cambió a brocha y tampoco le encandiló, volvió a la pistola... El resultado es que el primer plano lo repitió una y otra vez. Hasta cuatro versiones, una sobre otra, realizó hasta alcanzar el nivel de perfección que se autoexige Yoseba MP.

Ahora, con el trabajo a punto de rematar, está más que satisfecho. Y eso que a la complicación de la chapa ondulada sumó otra de índole más personal: es la primera vez que realiza un mural -tiene otras catorce superavóas en Galicia- con una modelo a la que no conoció y sobre una imagen que no captó él mismo. «O meu modo de traballar é sentarme a falar coa muller, coñecer a súa personalidade e quitar eu mesmo unha foto que é a que me serve de modelo. Neste caso, obviamente non houbo nada diso». También es la primera vez que pinta prácticamente toda una obra en blanco y negro, cosa que acabó agradeciendo por la dificultad para trabajar sobre una superficie ondulada. Ayer por la tarde tenía previsto aplicar la única capa de color a los dos retratos, el humo de una bengala. Obviamente, en granate. Y el autor es tan perfeccionista que incluso compró una bengala, la encendió y le hizo fotos para reproducir con precisión el humo.

La semana próxima quedará rematado el mural, y habrá un acto de inauguración al que se invitará tanto a los residentes en el edificio como a representantes del Pontevedra CF ,al fotógrafo Miguel Vidal y a todos los vecinos del barrio de O Burgo.