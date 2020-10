Depomar o el empoderamiento de las mujeres del sector marisquero y pesquero

0

Pontevedra / La Voz 12/10/2020 12:22 h

Con el doble reto de «sensibilizar -en palabras de Carmela Silva- sobre a preservación dos ecosistemas e recursos mariños e empoderar e visibilizar ás mulleres e o seu papel nas actividades pesqueiras e marisqueiras», la Diputación de Pontevedra ha impulsado Depomar. Con esta iniciativa, la Administración provincial es la única peninsular española en lograr financiación del Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), de tal modo que de los 59.280 presupuestados, Europa correrá con 44.460 euros.

Este programa cuenta con cinco líneas de actuación, en las que, según incidió la presidenta provincial, «as mulleres van ter un papel fundamental». Por un lado, se diseñará un código de buenas prácticas de actividades que se desarrollan en la Rede Natura 2000 «para incentivar a protección e conservación, a recuperación da biodiversidade, a organización do sector pesqueiro con criterios de sustentabilidade, o respecto polas zonas protexidas do literal, así como o liderado e empoderamento da muller profesional do mar». Será un documento «sinxelo e breve, práctico, visual e moi pedagóxico, dirixido tanto a profesionais como público en xeral que tamén difundiremos a través da web e das redes sociais», apuntó Silva.

Además, se elaborará un vídeo divulgando la importancia de conservar el patrimonio marino y visibilizar el papel de la mujer en las industrias pesqueras y marisqueras. «A muller mariscadora será protagonista do guión, con testemuñas en primeira persoa, pero tamén aparecerán persoas en representación das federacións de confrarías, grupos de pesca, Seo Birdlife, e outras organizacións», propuestas que se complementarán con una campaña de concienciación centrada en los espacios protegidos y con una jornada técnica.

La quinta línea de actuación es la difusión de todas estas iniciativas para que, de este modo, «cheguen á cidadanía mediante os medios de comunicación tradicionais e as novas tecnoloxías».

Carmela Silva se congratuló de que la Diputación de Pontevedra sea la única Administración peninsular y una de las tres de España, junto con el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Consell de Menorca, en lograr esta financiación europea para un proyecto que forma parte del programa europeo Pleamar, «creado co obxectivo de axudar á sustentabilidade da actividade pesqueira e acuícola en Europa, que xestiona en España a Fundación Biodiversidade do Ministerio de Transición Ecolóxica».