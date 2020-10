Sube el número de hospitalizados por covid-19 en Pontevedra y hay 21 contagios nuevos

0

La Voz de Galicia

04/10/2020

El goteo de contagios por coronavirus continúa en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Hoy, domingo, el Sergas comunicó que en las últimas 24 horas hubo 21 contagios nuevos en la zona. Igualmente, sube el número de hospitalizados, que es de 21 personas. Hay 14 pacientes con covid-19 ingresados en planta (12 en Montecelo, uno en O Salnés y un último en el hospital QuirónSalud Miguel Domínguez) y siete personas permanecen en la uci de Montecelo.

Eso sí, hay que decir que baja el número total de casos activos, que se sitúa en 668 casos. Cabe recordar que hace solo unos días rondaban los 800. Pero la reducción no se debe a que no se estén produciendo nuevos contagios, sino a que las altas han empezado a darse de forma frenética después de que se cambiase el protocolo y ya no se realicen PCR ni pruebas serológicas a los pacientes asintomáticos tras diez días de cuarentena ni tampoco a los que tuvieron sintomatología pero llevan tres jornadas sin manifestar problemas. Así se lograron agilizar las altas y en las últimas 24 horas se dieron otras 55. Este cambio de criterio no ha gustado a todos los pacientes, ya que a algunos les parece un riesgo abandonar la cuarentena sin ninguna prueba que certifique que ya no contagian o que no van a tener más problemas por el covid-19.

¿En qué concellos del área sanitaria están subiendo los contagios? Parece que la zona pontevedresa, donde primero hubo que aplicar restricciones, ahora está empezando a reducir los casos. Hoy, por ejemplo, en Poio hay 43 casos activos, uno menos que ayer. Y en Sanxenxo son 36, dos menos que ayer. La preocupación se centraría en O Salnés, donde por ejemplo aún gotean los contagios ligados a la avícola de Cambados. Pero, aún así, no se puede bajar la guardia en ningún municipio. Ayer, por ejemplo, se hizo público un brote en el servicio de urgencias del hospital de Montecelo que alcanza a cuatro profesionales sanitarias. Se están haciendo cribados preventivos en esta unidad y habrá que ver qué resultados deparan.