El Huesca, ante su cita con el Cisne: «No sabremos hasta última hora si podremos jugar»

La Voz de Galicia

PONTEVEDRA / LA VOZ 04/10/2020 05:05 h

El club Cisne tratará de resarcirse hoy de sus últimas dos derrotas con un triunfo ante el Huesca, el único equipo de la liga Asobal que todavía no ha puntuado en estas primeras cuatro jornadas.

El equipo pontevedrés viene de caer ante el Puerto Sagunto (26-27) y el Anaitasuna (26-21), en dos partidos en los que llegó a dominar el marcador con claridad, pero terminó siendo víctima de sus imprecisiones ofensivas.

El Dicsa Modular Cisne necesitará en el encuentro de hoy minimizar las pérdidas de balón para doblegar a un Bada Huesca que se siente cómodo contragolpeando. El conjunto oscense mantiene el sello de su técnico, José Francisco Nolasco, con una fuerte defensa 6-0 y veloces extremos.

Los pontevedreses inician un mes de octubre en el que disputarán hasta seis partidos, cuatro de ellos en su pabellón (Huesca, Cuenca, Nava y Barcelona) y dos a domicilio (Logroño La Rioja y Quabit Guadalajara).

El primero de estos encuentros se disputará este domingo a partir de las 17 horas en el pabellón municipal de Pontevedra y será dirigido por la pareja arbitral formada por Rodríguez Estévez y Rosendo López.

El Bada Huesca, por su parte necesita ya la primera victoria de la temporada, después de tres derrotas en el comienzo de la competición en otros tantos partidos, para intentar enderezar el rumbo y este domingo tiene la siguiente oportunidad ante el recién ascendido Dicsa Modular Cisne.

El conjunto altoaragonés espera poder lograr su primer triunfo de la temporada, una victoria que serviría para inaugurar su casillero de puntos pero también para despejar dudas y recobrar la confianza.

El equipo oscense ha tenido un mal comienzo de campaña al no haber podido sumar ni un solo punto y eso le ha llevado al último puesto de la clasificación, por lo que la reacción tiene que llegar ya en el encuentro ante el conjunto pontevedrés para coger confianza y más moral. José Francisco Nolasco, entrenador del conjunto oscense, se lamenta de la situación que vive el balonmano por el covid. «Esto es una locura. No sabremos hasta última hora si podremos o no jugar en Pontevedra porque si los jugadores dan positivo después de hacer 13 horas de autobús tendríamos que volver sin jugar. Estamos mirando continuamente las redes sociales a ver qué pasa. En el fútbol no pasa esto pero aquí es una locura y un caos y todo genera incertidumbre», expresó. Nolasco advirtió que contra el conjunto gallego tienen que salir «a ganar y empezar a sumar puntos». «Ya llevamos un tiempo sin jugar y en los entrenamientos estamos bien pero aún hay margen mejora», dice el entrenador visitante.