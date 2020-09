¿Por qué me tengo que vacunar este año de la gripe?

0

El próximo 13 de octubre comienza la campaña de la gripe. Todavía quedan dos semanas por delante, pero los profesionales sanitarios han comenzado a alertar a la población de la importancia de vacunarse en un año donde la combinación de este virus con el covid puede ser explosivo y provocar una saturación de la sanidad. Estos son algunas de las preguntas más habituales.

¿Por qué me tengo que vacunar de la gripe?

La situación actual con el covid hace que la gripe pueda ser un factor de riesgo añadido a todo lo que está ocurriendo este año. Los sanitarios reconocen, por tanto, la importancia de vacunarse y de mantener la distancia social, el uso de mascarilla y la higiene. «En el hemisferio Sur hubo una disminución significativa de la incidencia de la gripe y pensamos que esto también puede ocurrir aquí, siempre y cuando se lleven las mismas medidas. Si tenemos a la mitad de la población con gripe y a la otra mitad con covid, imagínate el colapso», explica la responsable de la sección de Vacunas de la Xefatura territorial de Sanidade en Pontevedra. Va más allá. Si ambos virus coexisten, «sería de una gravedad tremenda».

¿Quiénes son la población diana?

Las personas con enfermedades crónicas, respiratorias, cardiovasculares, linfáticas, enfermedades del riñón, diabéticos, inmunodeprimidos (pacientes con tratamientos de cáncer, tratamientos biológicos) son de riesgo este año. Es importante que se vacunen ellos y todo su entorno porque no son capaces de desarrollar una inmunidad adecuada. Así estarán más protegida. Los celíacos, las embarazadas y las que hayan dado a luz en los últimos seis meses también se incluyen esta campaña en el grupo de riesgo.

¿Qué población se calcula que estará cubierta?

La campaña empieza el 13 de octubre para la población en general y el día 5 para el personal sanitario, que es de riesgo. «Queremos que la tasa de vacunación sea del 75%. El año pasado fue de un 55 % aproximadamente y se superó la que teníamos pensado, de un 45 %», comenta Aldea Míguez, que cree que se está más concienciado este año.

¿Se ha adelantado la campaña de la gripe?

No, el año pasado se empezó el 14 de octubre y este año, un día antes, el 13. Los profesionales aseguran que no se puede adelantar porque sino cuando llegue la onda epidémica,la población ya no tiene inmunidad.

¿Cúando se espera el pico de la gripe?

Los profesionales sanitarios lo esperaban el año pasado muy pronto y no llegó hasta finales de enero, pero lo normal es que sea a principios de año. «No podemos calcular cuando llegará la onda epidémica, pero nos fijamos en el comportamiento del hemisferio Sur y luego influyen otros factores como los desplazamientos, la mutación del virus o el tiempo», apunta Victoria Aldea.

¿Cómo convencemos de que lo hagan a los que afirman que cuando se vacunaron de la gripe cogieron la enfermedad?

Los profesionales sanitarios aseguran que esos síntomas que pueden aparecer al principio no son una gripe, imitan a una gripe y eso suele ocurrir la primera vez que la gente se vacuna. Y aunque este año está llamada más población a protegerse del virus por primera vez, los sanitarios aseguran que podrían traer síntomas más leves al principio, de poco más de un día, sin necesidad de tener que estar de baja.

¿Dónde pido la cita?

Cada paciente tendrá que solicitar la cita en su centro de salud. Arranca el día 13 y durará 12 semanas. A partir de la primera semana, el Sergas enviará mensajes a los pacientes de riesgo para que acudan a su centro de salud. Galicia contará este año con 865.830 dosis.