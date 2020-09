Un amplio escaparate para que se vea un «gran traballo pola saúde»Rizando o rizo lanza sus propuestas de forma virtual

0

La Voz de Galicia

26/09/2020 19:35 h

Más de 30 asociaciones sociosanitarias participan desde ayer en la primera edición de la Feira da Saúde e o Benestar PonteSan, que se celebrará hasta hoy en la plaza de España y la Alameda.

«Quero que se me escoite máis como Tino que como concelleiro», dijo ayer el concejal Tino Fernández (PSOE) en la apertura de la feria. «A saúde o máis importante que temos. Eso só se aprecia moitas veces cando se perde. Nos damos conta tamén de que temos una sanidade fantástica que nos cura, pero que unha vez curados, as veces nos atopamos sós. Os que pasamos por estas situacións -dijo en primera persona- botamos man deste outro tecido. Ese tecido sodes vos, as asociacións do ámbito sociosanitario. Eso é un gran traballo, un traballo impagable. O digo, porque o sei. Nós, no Concello quixemos aportar a posibilidade de que ese esforzo que pasades día a día teña visibilidade e sexa coñecido. Ese foi o motivo polo que se creou esta feira da saúde», dijo en su discurso de apertura.

El sector de la estética pontevedrés -peluquerías, maquillaje, depilación...- se dio cita ayer en una nueva edición de la feria Rizando o rizo, que convocan el Concello de Pontevedra y la asociación provincial Máis que Cabelos.

Aunque la previsión inicial era instalar una decena de stands con servicios de peluquería, estética, maquillaje, barbería, peinados y recogidos o depilación con hilo, propuestas todas ellas desde Pontevedra brindadas por los profesionales del sector con motivo de la feria, finalmente, por motivos derivados de la pandemia se optó por un formato digital en el que se pudieron seguir las distintas propuestas llevadas a cabo en la Casa da Luz y retransmitidas a través de Internet.

