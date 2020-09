Los niños de tres años del colegio Calasancio, cerrado por covid, tendrán que someterse a PCR

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra 16/09/2020 11:03 h

La comunidad educativa del colegio Calasancio de Pontevedra, un centro concertado en el que estudian 650 rapaces de todos los niveles educativo, continúa en vilo a cuenta del covid-19, que el lunes obligó a cerrar por completo el colegio tras detectarse ocho positivos entre el profesorado, el personal de servicios y de administración, sigue en vilo a cuenta del coronavirus.

Desde que los acontecimientos se precipitaron el fin de semana, los padres estaban pendientes de varias cuestiones. Por una parte, las clases, que desde el primer momento continuaron de forma telemática, ya que el colegio está cerrado a cal y canto y no habrá educación presencial hasta nuevo aviso. Por otra parte, los progenitores querían saber cómo actuar con los niños y si estos tenían que someterse a pruebas diagnósticas, ya que varios de los profesionales contagiados les recibieron a la entrada del centro o estuvieron con ellos en algunas clases. Ya hay noticias al respecto. Y no son iguales para todo el colegio, como cabía esperar debido a que la interacción de los pequeños con las personas infectadas no fue la misma en todos los casos.

Así, a los padres de los niños de tres años, tanto de la clase A como de B, se les comunicó que los pequeños tendrá que pasar pruebas PCR y mantenerse en cuarentena. ¿Por qué? Los consideran contactos estrechos dado que estuvieron con profesionales que dieron positivo por covid-19. Y, al tratarse de críos tan pequeños, algunos no tenían puesta la mascarilla. El profesor, lógicamente, sí la llevaba. Además, los docentes tuvieron que ayudarles en labores que implican cercanía, como abrir los táper de la merienda o acompañarles al baño. Por tanto, tendrán que pasar pruebas diagnósticas y estar en curarentena 14 días desde el último contacto, que fue el viernes 11 (el segundo día de clases presenciales y, en el caso del Calasancio, el último).

¿Qué ocurre con el resto de los alumnos que también tuvieron contacto con profesores u otros profesionales que dieron positivo por coronavirus en el Calasancio? Tanto los niños de segundo como dos clases de sexto de primaria también tuvieron al frente, de una u otra manera, a docentes contagiados. Sin embargo, no se les considera contacto estrecho porque los alumnos estuvieron solo entre cinco y diez minutos sin mascarilla, lo justo para comer la merienda. Se considera que se cumplió el protocolo previsto y que, por tanto, no hubo riesgo de contagio. De ahí que no se les vayan a hacer pruebas PCR.

Esto es lo que saben de momento las familias, a las que les llegó la información a través de los distintos canales con los que cuenta el colegio para estar en contacto con los progenitores.

Por otra parte, todavía no está claro en qué momento se reabrirá el centro. Se sabe, eso sí, que posiblemente el regreso a las aulas sea escalonado. Pero se está a la espera de ver la evolución de los casos y de si aparecen más contagios para tomar decisiones. De momento, el centro sigue adelante con las clases telemáticas, como en el confinamiento.