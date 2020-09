Once positivos en la base de la Brilat de Pontevedra

0

La Voz de Galicia N.D. Amil M. Gago

pontevedra / la voz 10/09/2020 12:14 h

La base de la Brilat en Pontevedra ha confirmado esta mañana que tiene once casos positivos, cinco de ellos detectados en la tarde-noche del martes. Estos se suman a los seis de la unidad de Valladolid y cinco más, en la Asturias, lo que ha llevado a aislar en las tres bases a unos ochenta militares. Fuentes de la Brilat en Figueirido reconocen que han seguido el protocolo minuciosamente al detectarse los primeros síntomas en el primer militar. «Siempre hemos tenido un protocolo, somos una institución en la que se reúne mucha gente y lo hemos seguido en aras de preservar la seguridad», señalan.

Para minimizar los riesgos, la Brilat ha puesto en marcha unas burbujas de trabajo para todas las actividades de instrucción y adiestramiento formadas por unos diez militares, de forma que si se produce un caso de covid, la primera medida es el aislamiento de esa burbuja hasta que se confirme el positivo. Y, ¿qué ocurrido en Pontevedra? Los once positivos no pertenecen a la misma burbuja. «Hemos detectado que muchos de los contagios pudieron darse durante las vacaciones porque aquí no había síntomas y han empezado a eclosionar ahora», explican fuentes militares.

Una vez detectados los casos, se procedió al aislamiento completo de la burbuja y a partir de ahí comienza el rastreo de los contactos, tanto estrechos como esporádicos. Para cada uno de estos grupos se está aplicando una serie de medidas preventivas.

Desde la Brilat quieren mandar un mensaje de tranquilidad a la población «ante la situación de dificultad en la que nos encontramos».