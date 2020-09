Dieciocho institutos de Pontevedra y comarca se unen para pedir que se aplace el inicio del curso una semana

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 10/09/2020

Dieciocho centros de enseñanza secundaria y de formación profesional de Pontevedra y de ayuntamientos de la comarca, como Ponte Caldelas, Sanxenxo, Poio o Meaño se han unido para enviar un escrito a la Xefatura Territorial de Educación un aplazamiento de, al menos, una semana para poder empezar el curso. En el documento señalan que «necesitamos un mínimo de sete días lectivos para poder organizar os centros. Se as vacantes e as modificacións de horarios son publicadas e autorizadas o día 11 , o comezo do curso non podería ser antes dos días 23,24 e 25 de setembro. Cada día de retraso na publicación implicaría adiar un día o comezo de curso».

En los últimos días, los profesores y los equipos directivos de centros como el Sánchez Cantón o el Valle Inclán, así como otros centros grandes de la ciudad, veían el desdoble en el turno de tarde como la única solución para poder cumplir los protocolos sanitarios. Hasta ahora era un batalla individual, pero los responsables de los centros de secundaria y FP han decidido unirse para poner voz a sus quejas y hacer esta reclamación de forma conjunta. «Non teño coñecemento do cupo de profesores para o curso 2020-21, nin da aceptación de modificacións de horarios ou quendas nalgúns centros, é imposible organizar os horarios do profesorado e grupos, asignar os espazos ao alumnado e en consecuencia abrir os centros o día 16 de setembro», explican los directores y directoras de los institutos, que recalcan que «a 10 de setembro, todo son inquedanzas».

Después de exponer los motivos que le llevan a tomar esta decisión, los responsables de los centros solicitan «o adiamento do inicio de curso para garantir a toda comunidade educativa un comezo de curso correcto». El documento enviado a la Xefatura Territorial de Pontevedra está firmado por el CIFP Carlos Oroza, EPAPU Río Lérez, y los institutos de secundaria Frei Martín Sarmiento, Luis Seoane, Montecelo, Monte da VIla, Sánchez Cantón, Torrente Ballester, Valle Inclán, Xunqueira I, Xunqueira II, Ponte Caldelas, Poio, Chan do Monte, Meaño, A Basella, Vilalonga y Faro das Lúas.

La directora del Valle-Inclán, Pilar Froitas, reconoce que «sentímonos incapaces de sacar isto adiante. O que traballáramos ata o 31 de agosto desmontouse». La posibilidad de que los centros den clase por la tarde supondría reforzar el profesorado y reorganizar centros que en muchos casos, tienen cerca de un millar de alumnos.